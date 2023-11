Las principales asociaciones de automoción españolas han expuesto los «planes y políticas efectivas con el objetivo de que en el año 2024 se den pasos significativos para abordar con garantías la movilidad del mañana» y la hoja de ruta hacia la descarbonización de la movilidad en múltiples niveles.

El Círculo Neutral in Motion (NIM), en el que se encuentran AEDIVE, AER, ANESDOR, ANFAC, ASCABUS, FACONAUTO, FENEVAL, GANVAM y SERNAUTO, subrayan la necesidad de construir un modelo de movilidad de país que escuche la voz y necesidades del conjunto de la industria y de toda la cadena de valor, así como la de los propios usuarios.

El círculo plantea que el «2024 sea el año de la movilidad» y reclama una hoja de ruta marcada, principalmente, por la neutralidad tecnológica, el rejuvenecimiento del parque móvil español, y la descarbonización y electrificación del mismo.

Importancia de la automoción en la economía

Los componentes de la entidad trasladan la relevancia del sector de automoción «uno de los principales activos de la economía nacional que representa el 10% del PIB en España y genera empleo a aproximadamente el 9% de la población activa».

Con la definición de unos planes concretos por parte del Ejecutivo español, el sector afirma que se «podrá continuar dando los pasos necesarios en la transición hacia una movilidad sostenible y cero emisiones, cumpliendo con los exigentes objetivos marcados a nivel europeo».

Zonas de Bajas Emisiones

Los representantes de NIM se muestran dispuestos a colaborar y cooperar con el nuevo equipo entrante y, entre las principales tareas a acometer, proponen trabajar en «el decaído proyecto de Ley de Movilidad Sostenible».

Así mismo, reclaman que esta normativa se disponga con un mayor grado de adaptación y sirva de base para «ese modelo de movilidad propio que demanda nuestra sociedad, también dotándola de la necesaria homogeneidad nacional en lo que se refiere a la implementación de las ya conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aún sin establecer en la mayoría de los municipios obligados a ello».

La movilidad como derecho básico

«Resulta crucial ir en consonancia con la realidad económica y social de nuestro país, como un mecanismo accesible que debe promover el derecho a una movilidad sostenible, inclusiva y eficiente social y medioambientalmente» aseveran desde el círculo.

Desde el conjunto de las asociaciones solicitan al nuevo Gobierno de España un análisis y evaluación de la situación real del sector y de la industria, construir, junto con el sector de automoción, un conjunto de medidas y políticas que permitan cumplir con los objetivos europeos, «en el marco de la colaboración público–privada».

En esta línea, subrayan el compromiso de la industria automotriz por, entre otros, la reducción de las emisiones netas, pero destacan la necesidad de una colaboración público-privada, en la que, de la mano, administraciones públicas y agentes privados, construyan políticas y acciones hacia esa movilidad libre de emisiones.

Para ello, Neutral in Motion promueve una cultura de incentivación y no de limitación o restricción, mayor agilidad en las gestiones que falta en este momento y que generan «en no pocas ocasiones incertidumbres que paralizan la inercia de los comportamientos sociales».

Los usuarios deben decidir

«Los ciudadanos, los usuarios, deben ser los propios decisores de su movilidad, pues esta debe continuar siendo un derecho básico de nuestra sociedad, y nadie mejor que ellos para identificar necesidades y capacidades», añaden al respecto.

De esta manera, proponen planes y ayudas enfocadas al rejuvenecimiento del parque automovilístico de nuestro país, cuya edad media se sitúa en 13,9 años, o 17 años, en el caso de las motocicletas.

Planes que pasen por la formación en seguridad vial o el incentivo del uso del vehículo de cero y bajas emisiones, pero que, además, pongan sobre la mesa la diversidad existente en cuanto a modelos y vías de uso.

En este menú de movilidad también incluyen el alquiler y/o el renting, y a todo tipo de vehículos, como los ciclomotores y las motocicletas extraurbanas.

Incentivos directos

El Círculo Neutral in Motion, además de la solicitud de acompañar a la industria en sus procesos de descarbonización de sus factorías y procesos productivos, reclama una política industrial activa con «incentivos directos, claros, sencillos y coherentes, fácilmente comprensibles, y por supuesto, accesibles».

El Círculo Neutral In Motion – Círculo para una automoción sostenible y de futuro, lo forman nueve de las principales asociaciones de la automoción y vehículos de España comprometidas con la sociedad y el planeta.

La entidad se une por primera vez para promover una transformación tecnológica sin precedentes e impulsar un sector medioambientalmente más sostenible que empuje la descarbonización de la movilidad en España.