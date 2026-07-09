Australia invierte 20 millones de euros en drones para evitar ataques de tiburones a bañistas y surfistas

El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado una inversión adicional de 20,6 millones de euros para ampliar la vigilancia con drones en las playas del estado australiano. La partida eleva a más de 72,8 millones de euros la inversión total en el programa de gestión de tiburones durante los próximos dos años, el mayor despliegue de este tipo en el mundo.

El anuncio llega tras una serie de incidentes recientes. El pasado 13 de junio, un tiburón blanco atacó a una profesora de 34 años mientras nadaba en Coogee, la playa donde perdió un brazo.

Días después, el avistamiento de un ejemplar similar obligó a cerrar Bondi Beach durante tres jornadas consecutivas. Un menor de 12 años murió en enero tras ser mordido en el puerto de Sídney. En noviembre, un tiburón toro mató a una mujer en una playa remota al norte de la ciudad. Entre mayo y julio, otros tres buceadores fallecieron en incidentes similares en Australia Occidental y Queensland.

El coste humano

Una campaña de recaudación para costear la recuperación de la profesora atacada en Coogee ha superado ya los 300.000 euros. La mujer pasó una semana en soporte vital y fue sometida a múltiples cirugías.

El refuerzo inversor se suma a las cantidades ya destinadas al plan 2025/2026 y confirma el mayor compromiso presupuestario jamás asumido por un gobierno australiano en materia de seguridad frente a tiburones.

El plan también refuerza la colaboración con Surfing NSW, que ha dotado de drones y equipos de primeros auxilios a más de 60 clubes de surf y 120 equipos de rescate en la costa.

70 playas, todo el año

El programa ampliado, gestionado por Surf Life Saving NSW, cubrirá cerca de 70 playas los 365 días del año, con al menos un punto de vigilancia en cada municipio costero del estado.

Desde el 1 de julio, la cobertura permanente alcanza 38 playas de Sídney, desde Palm Beach hasta Cronulla don de los drones operan desde el amanecer hasta el anochecer con un horario ampliado respecto al programa anterior.

La cobertura no se limita a las playas vigiladas por socorristas: también protegerá enclaves de surf populares sin patrulla habitual, uno de los cambios más demandados por la comunidad de deportistas.

Vigilancia sobre el terreno

El refuerzo oficial convive con una red de pilotos aficionados que sobrevuelan playas como Bondi antes de que empiece el turno de los socorristas, en busca de movimientos sospechosos bajo la superficie. Bondi Beach estrenó este mes una nueva base de drones situada en pleno centro del arenal, una de las señales más visibles del despliegue ampliado en la ciudad.

La convocatoria de nuevas plazas de piloto remunerado ha recibido una avalancha de solicitudes, mientras los avistamientos recientes dejan más despejadas de lo habitual algunas zonas de baño en la costa.

Vigilancia récord

Surf Life Saving NSW realizó cerca de 100.000 vuelos de drones durante el último ejercicio fiscal y detectó 2.300 tiburones. Para este año la previsión se dispara hasta los 500.000 vuelos.

Cuando un piloto localiza un ejemplar potencialmente peligroso, avisa a los socorristas, que activan una sirena y despejan el agua. Por ahora, todos los drones son operados por personas.

El Gobierno australiano ha anunciado que prevé incorporar inteligencia artificial al sistema. Dos ensayos con drones capaces de identificar automáticamente la especie del tiburón detectado están previstos para los próximos meses.

Aguas más cálidas

Los científicos apuntan al calentamiento del océano como uno de los factores detrás del repunte. El aumento de la temperatura marina estaría modificando las rutas migratorias de los tiburones hacia la costa.

El crecimiento del número de bañistas y practicantes de deportes acuáticos también explica parte del repunte de encuentros, ya que hay más gente en el agua en las franjas de mayor actividad de los tiburones.

La base de datos australiana de incidentes con tiburones registra 274 episodios en la última década, 28 de ellos mortales, frente a los 195 casos y 21 muertes de la década anterior.

Redes cuestionadas

Además de los drones, Nueva Gales del Sur mantiene 51 redes de pesca instaladas desde 1937 entre Newcastle y Wollongong, 305 palangres inteligentes y 37 estaciones de escucha permanentes.

Organizaciones conservacionistas piden retirar las redes por su escasa eficacia y su impacto en la fauna marina. Cerca del 40% de los tiburones atrapados quedan del lado de la playa, no del mar abierto.

En sus 90 años de uso, redes y palangres han atrapado a más de 15.000 animales marinos no objetivo en Nueva Gales del Sur, entre tortugas, delfines, rayas y ballenas, según estimaciones de grupos ecologistas.