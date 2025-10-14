Tres nuevos cachorros de lince ibérico han sido detectados en Andalucía, en el municipio almeriense de Vélez-Rubio mediante cámaras de fototrampeo. Las imágenes muestran a la hembra Tahúlla acompañada de su nueva camada, fruto de su emparejamiento con Queo, un macho liberado expresamente a finales de 2024 para favorecer esta unión.

El registro confirma la segunda reproducción de una hembra liberada en la Comunidad Autónoma de Murcia desde el inicio de las reintroducciones y el éxito de la estrategia de conectividad ecológica entre territorios vecinos.

El hallazgo sitúa a la comarca de Los Vélez en el mapa de reproducción del lince ibérico y refuerza la apuesta por consolidar áreas emergentes al este de la comunidad autónoma.

Dinámica expansiva

La trayectoria de Tahúlla ilustra este proceso con un viaje que se inició en el centro de cría de La Olivilla en Jaén. Fue liberada en marzo de 2023 en los Altos de Lorca y, tras su dispersión, encontró en el entorno almeriense condiciones idóneas de hábitat y alimento.

El seguimiento coordinado entre equipos técnicos ha permitido documentar con precisión sus desplazamientos y su asentamiento estable en Sierra María-Los Vélez.

La nueva camada se suma a la dinámica expansiva que lidera Andalucía desde hace dos décadas con el impulso de sucesivos proyectos LIFE. En 2002 apenas quedaban 94 ejemplares en la Península Ibérica, concentrados en su mayoría en territorio andaluz.

El último censo disponible de 2024 cifra en 2.401 los linces ibéricos presentes en la península, un salto demográfico al que Andalucía contribuye de forma decisiva con 836 individuos en su territorio, casi el doble que en 2019 gracias al esfuerzo continuado en conservación.

Estrategia de conectividad territorial

El avance en Vélez-Rubio no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un trabajo metódico de evaluación de hábitat, disponibilidad de presas, conectividad y aceptación social, según destaca la consejería andaluza.

El diseño de nuevas áreas de presencia se nutre del conocimiento que aportan los movimientos de ejemplares como Tahúlla y de actuaciones planificadas para reforzar la conectividad genética y demográfica.

Dentro de esa estrategia se enmarcó la liberación del macho Queo, procedente de Doñana-Aljarafe, con la finalidad de consolidar un nuevo núcleo reproductor en Sierra María. El nacimiento de los tres cachorros confirma que la decisión ha tenido un efecto inmediato y exitoso en la expansión del lince hacia el oriente andaluz.

Collares GPS

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región de Murcia han coordinado el seguimiento mediante collares GPS y cooperación sobre el terreno. Los corredores ecológicos entre territorios vecinos demuestran su funcionalidad real con nacimientos verificables como prueba tangible del éxito de las políticas de conservación.

El liderazgo andaluz en la conservación del lince ibérico se ha construido sobre una alianza amplia que integra ciencia, gestión pública y compromiso social.

Los proyectos LIFE, con LynxConnect como referencia más reciente, han articulado la colaboración entre administraciones autonómicas, centros de cría, universidades, ONG, propietarios de fincas, agricultores, ganaderos y cazadores. Ese trabajo compartido ha demostrado que la conectividad entre áreas de reintroducción es una realidad medible.

Nuevos hábitats y atención a amenazas

Andalucía mantiene una agenda activa de creación y consolidación de nuevos hábitats para el lince. El ejemplo de Sierra Arana en Granada es paradigmático, ya que tras un proceso riguroso de adaptación y seguimiento, en 2024 se registraron nacimientos en libertad en un enclave donde hacía décadas que no se constataba reproducción.

Este resultado se asienta en liberaciones planificadas y en la mejora de la conectividad ecológica entre áreas, fortaleciendo la expansión natural hacia el oriente peninsular. El incremento poblacional obliga a redoblar la atención sobre las amenazas más relevantes, especialmente la mortalidad por atropellos.

Medidas preventivas

Andalucía ha sido pionera en la implantación de medidas preventivas que combinan soluciones tecnológicas y de comportamiento del conductor. Entre las mediadas impulsadas están los sistemas anticolisión, barreras virtuales, señalética específica y paneles de alerta diseñados para captar la atención en tramos críticos. A estas iniciativas se suma la adecuación de infraestructuras en corredores, como la intervención reciente en la A-308 en Granada.

En paralelo, la red de núcleos de reproducción consolidados aporta estabilidad al crecimiento del lince ibérico. Doñana-Aljarafe, Sierra Morena Oriental, Sierras Subbéticas, Campiñas del Guadalquivir y las áreas de conexión funcionan como pilares de una metapoblación que, año tras año, suma hembras territoriales y crías en libertad. La expansión hacia nuevas áreas como Sierra María-Los Vélez se apoya en esa base demográfica y en el aporte genético de los centros de cría andaluces.

Patrimonio genético andaluz

La historia reciente del lince ibérico en la península está íntimamente ligada a Andalucía. Todos los individuos hoy presentes en España y Portugal descienden de 75 hembras andaluzas que resistieron el momento más crítico de la especie.

Ese patrimonio genético, custodiado y gestionado con criterios científicos y con una gobernanza coordinada, explica que la comunidad se mantenga como referencia internacional en recuperación. Desde esa posición, comparte conocimiento y forja alianzas con regiones como Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura o el Alentejo portugués.

Congreso internacional

Andalucía compartirá estas experiencias en el Congreso Internacional sobre conservación del lince ibérico que se celebrará en Sevilla el próximo mes de noviembre, bajo el lema Visión compartida, acción coordinada.

Será un espacio de evaluación y de impulso, en el que se pondrán sobre la mesa los aprendizajes de estos años y las prioridades del próximo ciclo de financiación europea. El objetivo es mantener la tendencia positiva de la población y seguir tejiendo corredores que transforman el mapa de la especie.

Los datos del censo 2024 reflejan el cambio radical experimentado por el lince ibérico en poco más de dos décadas. De los 94 ejemplares de 2002 a los 2.401 actuales, la recuperación ha sido posible gracias al trabajo coordinado y a la apuesta decidida por la conservación.

Con 836 linces en su territorio, Andalucía concentra más de un tercio de la población peninsular y continúa liderando los esfuerzos para que la especie abandone definitivamente la lista de animales en peligro crítico de extinción.