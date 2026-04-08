No está tan lejos el día en el que hablaremos de los glaciares como de un recuerdo del pasado. Así lo asegura un estudio científico que señala que estas grandes masas de hielo alcanzarán su tasa máxima de extinción en los Alpes en apenas ocho años. Para finales de siglo, sólo quedarán el 20% de los glaciares que existen hoy en todo el mundo.

Las consecuencias serán trágicas en caso de cumplirse dicha predicción. Desde Naciones Unidas recuerdan que más de 2.000 millones de personas dependen del deshielo de los glaciares y la nieve para obtener agua dulce. Se trata, por tanto, de un recurso imprescindible para su seguridad alimentaria, sus medios de vida y sus necesidades culturales y domésticas.

Según el citado estudio, publicado en Nature Climate Change, para el que fueron analizados más de 200.000 glaciares, más de un centenar de los mismos se derretirán permanentemente para 2033 en la región alpina. En el caso de los que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, se prevé que alcancen su pico de pérdida menos de una década después, momento en el que desaparecerán más de 800 por año.

Cambio climático

Los autores de este trabajo también señalan que existe una relación directa entre el cambio climático y el colapso de los glaciares.

Por ello advierten de que si temperatura en el planeta se eleva hasta los 2,7 grados por encima de los niveles preindustriales —una hipótesis muy probable, incluso conservadora—, la pérdida de glaciares alcanzaría un máximo de unos 3.000 al año en 2040, estabilizándose a dicho ritmo hasta 2060.

Para finales de siglo, el 80% de los glaciares actuales habría desaparecido en esas condiciones. En cambio, una reducción rápida de las emisiones que mantuviera limitado el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC reduciría la desaparición hasta los 2.000 al año en esa misma década de 2040.

10 veces mayor

Este trabajo concuerda con el espectacular hallazgo obtenido por otro equipo científico internacional, que el pasado año documentó el retroceso más rápido jamás visto de un glaciar en tierra. Esta masa de hielo se quedó sin más de ocho kilómetros de su superficie en tan sólo dos meses, lo cual supone un ritmo cerca de 10 veces más rápido de lo normal.

El glaciar, llamado Hektoria, está situado en la península antártica, y sufrió esta vertiginosa pérdida entre noviembre y diciembre de 2022. Hay que tener en cuenta que los glaciares apoyados en tierra dentro de las regiones polares suelen retroceder, de media, unos pocos cientos de metros al año. Pero en este caso hablamos de 800 metros por día.

Como recuerdan los responsables de este descubrimiento, el retroceso de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar a medida que se derriten. «Por lo tanto, comprender la rapidez con la que los glaciares polares pueden retroceder y los factores que influyen en su tasa de retroceso es importante para pronosticar con precisión el aumento del nivel del mar con el calentamiento global», recomiendan los científicos.

Funerales

Además de por su importancia para asegurar la disponibilidad de agua y otros recursos naturales, para muchas personas los glaciares constituyen parte del patrimonio natural y también cultural de su entorno. De ahí que su desaparición esté provocando todo tipo de reacciones, incluyendo la celebración de funerales.

De hecho, en 2019, un funeral por el glaciar Pizol, situado a unos 2.600 metros de altura en los Alpes suizos, reunió a unas 250 personas, que subieron hasta el lugar, muchas de ellas vestidas de negro, para realizar una ceremonia en su honor.

Hay que tener en cuenta que, en las últimas dos décadas, el Pizol ha perdido entre un 80% y un 90% de su volumen, hasta el punto de que ha dejado de cumplir los criterios científicos que debe satisfacer una masa de hielo para ser considerada un glaciar.

Víctimas Glaciares

Otro ejemplo de esta inquietud que siente buena parte de la población mundial es la existencia de una Lista Mundial de Víctimas Glaciares. Como remarca su página web: «Desde el año 2000, el calentamiento global ha provocado la desaparición de miles de glaciares en todo el mundo. Al principio, muchos de estos glaciares eran pequeños».

«Pero ahora estamos presenciando el derretimiento de glaciares más grandes, muchos de ellos con una importancia cultural, económica y ambiental vital para las comunidades humanas. La Lista Mundial de Víctimas Glaciares existe para recordar sus nombres y contar sus historias», remarca la misma fuente.

Monte Perdido

Entre los glaciares desaparecidos, o a punto de desaparecer, que forman parte de esta lista mundial figura uno español: el glaciar situado en la cara norte del pico Monte Perdido, en el pirineo oscense.

Según los responsables de esta iniciativa, el glaciar de Monte Perdido acabará despareciendo en torno al año 2035. Lo hará después de haber existido durante unos 2.000 años, época de la que data el hielo más antiguo allí encontrado.

«Lamentablemente, el calentamiento actual parece ser demasiado intenso para el glaciar», señalan los responsables de la lista mundial, que vaticinan que en pocos años sólo quedará del antiguo gigante helado «el rico archivo documental y fotográfico como testimonio de un tesoro natural perdido».