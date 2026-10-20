Los expertos en micología coinciden al 100%: para recoger setas de chopo en La Rioja no hace falta ir al monte, mejor busca árboles de ribera con madera muerta

Las setas de chopo son una opción interesante para quienes disfrutan de la recolección de hongos en otoño, ya que pueden crecer en zonas de ribera sin necesidad de adentrarse en bosques de montaña.

Esta especie crece sobre madera de determinados árboles, especialmente chopos, y prefiere los entornos donde encuentra restos vegetales adecuados. En La Rioja, conocer su hábitat y la normativa de recolección es fundamental para salir al campo con seguridad.

¿Dónde encontrar setas de chopo en La Rioja sin subir al monte?

La seta de chopo (Agrocybe aegerita) crece principalmente sobre madera muerta o debilitada de árboles de hoja caduca. Por eso, las riberas de los ríos y las zonas con chopos pueden ofrecer mejores oportunidades para localizarla que otros terrenos forestales.

La clave consiste en fijarse en los troncos y las raíces que conservan madera en descomposición. Estos elementos proporcionan al hongo la materia orgánica que necesita para desarrollarse. También es importante prestar atención a los árboles próximos a cursos de agua, donde abundan especies de ribera y restos de madera.

Su presencia depende de las condiciones ambientales, la disponibilidad de sustrato y la humedad.

¿Cómo reconocer la seta de chopo y cuándo buscarla?

Esta seta presenta un sombrero convexo que se aplana con la madurez, láminas que cambian de tonos claros a ocres y un pie cilíndrico con anillo. Puede crecer formando grupos sobre distintos árboles, entre ellos chopos, álamos, olmos y sauces.

La época de aparición varía según las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de madera apropiada. La humedad favorece el desarrollo de muchos hongos, pero no basta con que llueva para asegurar una buena recolección. Para ello, conviene revisar los sustratos adecuados y evitar los ejemplares deteriorados.

¿Qué debes saber antes de recoger setas en La Rioja?

El Gobierno de La Rioja explica en su apartado de aprovechamiento de setas que la comunidad regula la recolección mediante el Decreto 1/2015, de 9 de enero. La normativa busca conservar los recursos micológicos y compatibilizar su aprovechamiento con otros usos del monte.

Antes de salir, hay que comprobar si el terreno permite recoger setas. Los propietarios pueden establecer acotados y restringir el acceso al aprovechamiento micológico, por lo que encontrar ejemplares junto a un camino o en una ribera no significa que se puedan recolectar libremente.

Por otro lado, el folleto sobre la recolección de setas en La Rioja también ofrece consejos para salir al campo: recoger ejemplares maduros, llevarlos en cestas de mimbre que faciliten la dispersión de las esporas y respetar las restricciones de los espacios protegidos.

Por último, es esencial consultar las posibles batidas de caza antes de desplazarse. El Ejecutivo riojano advierte de la necesidad de compatibilizar la actividad micológica con otros usos del monte y de extremar las precauciones por motivos de seguridad.

Buscar setas de chopo en zonas de ribera permite orientar la salida hacia el hábitat más apropiado sin necesidad de recorrer grandes extensiones de montaña.

El secreto consiste en localizar madera adecuada, reconocer correctamente la especie y respetar las normas del lugar. Sin dudas, una recolección responsable ayuda a conservar el entorno.