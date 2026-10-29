El decreto con la normativa de Castilla y León lo confirma: si hay una montería en el monte este puente, no puedes entrar a coger setas en la zona afectada

La temporada de setas coincide en Castilla y León con numerosas jornadas de caza mayor. Durante los puentes festivos, quienes planean salir al campo para recoger níscalos, boletus u otras especies deben tener en cuenta las limitaciones de acceso a determinadas zonas.

La celebración de una montería puede impedir temporalmente el paso de los recolectores por motivos de seguridad.

¿Qué dice el decreto sobre recoger setas durante una montería?

El Decreto 31/2017, de 5 de octubre, que regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, establece una limitación expresa en su artículo 10. El apartado segundo impide recolectar setas silvestres en las zonas y durante las horas señaladas para las cacerías colectivas autorizadas.

La norma también contempla otras restricciones. Por ejemplo, prohíbe recoger hongos en terrenos donde se desarrollen aprovechamientos maderables o leñosos y operaciones forestales que requieran maquinaria. Estas limitaciones buscan evitar conflictos entre las distintas actividades que coinciden en los montes de la comunidad autónoma.

Por tanto, disponer de un permiso micológico no garantiza que se pueda acceder a cualquier zona del monte en todo momento. Los recolectores deben respetar las restricciones que afecten al terreno elegido y comprobar si existe alguna actividad incompatible con la búsqueda de setas.

¿Cómo saber si hay una montería en el monte este puente?

Antes de preparar la cesta y salir al campo, es recomendable consultar las cacerías colectivas previstas en la zona. La Junta de Castilla y León dispone de una plataforma pública que permite comprobar las jornadas comunicadas por los titulares y arrendatarios de los cotos de caza.

Esta consulta es especialmente útil durante los puentes y los fines de semana de otoño, cuando aumenta la afluencia de personas que buscan setas y también se celebran jornadas de caza mayor. Conocer las fechas y los terrenos afectados ayuda a planificar la salida sin entrar en áreas restringidas.

La información puede consultarse en el portal oficial de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado dedicado a las cacerías colectivas. Los datos pueden cambiar si se comunican nuevas jornadas, modificaciones o suspensiones, por lo que es aconsejable comprobarlos antes de cada salida.

La seguridad es prioritaria durante la temporada de setas

La coincidencia de recolectores y cazadores exige extremar las precauciones, incluso cuando la persona que busca setas se encuentra fuera de una zona con restricciones específicas. El monte puede albergar distintas actividades simultáneas y la visibilidad no siempre resulta buena, especialmente cuando hay niebla o la luz disminuye.

Elegir prendas de colores llamativos o utilizar un chaleco de alta visibilidad ayuda a que otras personas distingan al recolector entre la vegetación. También es relevante evitar aproximarse a puestos de caza, respetar las señales colocadas en los accesos y abandonar cualquier zona en la que se desarrolle una actividad cinegética señalizada.

La normativa establece, además, que las cacerías colectivas autorizadas en las que se prohíbe la entrada de personas ajenas tienen prioridad sobre otros usos del terreno. De este modo, la recolección de setas debe adaptarse a las condiciones de aprovechamiento y seguridad de cada monte.

La clave para disfrutar de la temporada micológica durante este puente consiste en consultar previamente las restricciones y elegir un lugar donde la actividad esté permitida. Si hay una montería autorizada en la zona y el horario afectados, no se pueden recoger setas allí, aunque se disponga del permiso correspondiente.