Las autoridades forestales de Aragón avisan a los ciudadanos: recoger más de 3 kgs de setas para consumo propio está sancionado con hasta 1.000€ de multa

Una buena mañana cogiendo setas puede ser un plan fantástico, pero hay que saber cuál es la cantidad máxima que te puedes llevar a casa para el autoconsumo. Por ejemplo, en Aragón la recogida libre tiene un máximo de tres kilos por persona y día.

La norma afecta al llamado aprovechamiento episódico, que permite recolectar sin ánimo de lucro en terrenos que no estén regulados ni reservados. Eso sí, si superas el cupo y te pillan van a multarte, aunque las setas vayan a acabar en tu cocida y no tengas intención de venderlas.

De hecho, el exceso de recolección aparece expresamente entre las infracciones de la Ley de Montes de Aragón. Cuando se califica como grave, la multa va de 101 a 1.000 euros. La cuantía depende de la clasificación de la infracción.

Cuál es el máximo de setas que puedes recoger en Aragón para el autoconsumo

Para recoger setas los ejemplares deben cumplir una serie de características y, según el artículo 7 del Decreto 179/2014, también hay un cupo máximo para los montes que no estén acogidos a un aprovechamiento regulado o reservado.

En concreto, establecen que la recogida es libre hasta tres kilos de setas, o un volumen aparente de diez litros, por persona y día.

Hay que tener en cuenta que si el peso y el volumen no coinciden, prevalece el peso. Llevar una cesta de diez litros no autoriza a superar los tres kilos porque todavía quede espacio.

Por tanto, la cantidad se refiere al conjunto de lo recogido. Encontrar diferentes especies tampoco multiplica el cupo, y todas cuentan dentro del mismo límite diario.

En todo caso, cuando llegues al monte debes fijarte en los carteles de acceso, porque el artículo 8 permite que determinados propietarios reserven el aprovechamiento de sus montes y prohíban la recogida, siempre que lo señalicen. En esos terrenos, el límite de tres kilos no sirve.

Qué multas pueden ponerte por recoger más setas de lo permitido en Aragón

La referencia está en el artículo 119.af del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2017. Ese apartado considera infracción exceder la cantidad de setas autorizada.

El artículo 125 fija las multas específicas: de 60 a 100 euros si la infracción es leve, de 101 a 1.000 euros si es grave y de 1.001 a 10.000 euros si es muy grave.

La clasificación se regula en el artículo 120, que remite a las cantidades establecidas reglamentariamente para graduar el exceso. También contempla la reincidencia. No hay, por ello, una tarifa única que permita asignar la misma multa a cualquier cesta que sobrepase el cupo.

Cómo superar legalmente el cupo diario de setas permitido en los montes aragoneses

En una zona de aprovechamiento micológico regulado, la recogida requiere permiso y se somete a sus condiciones. El artículo 16 del Decreto 179/2014 permite conceder autorizaciones ordinarias, de finalidad recreativa, con un máximo de hasta doce kilos por persona y día.

No confundas este detalle con poder recoger 12 kilos de setas cuando a ti te apetezca. Antes hay que comprobar la cantidad autorizada en la zona escogida. El decreto distingue esta modalidad de los permisos comerciales, que tienen otro régimen.

Además, también debes utilizar cestas para guardar las setas y no bolsas de plástico. Tampoco puedes utilizar cualquier herramienta: evita rastrillos y otros objetos que dañen el suelo.