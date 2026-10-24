En 2022 un camionero ebrio tuvo un accidente y vertió 1.000 litros de detergente en un arroyo al lado de la autopista: murieron 33.500 peces y le impusieron una multa de 241.000€

Las empresas que contaminan los ríos están muy perseguidas, pero a veces la multa acaba ocurriendo de otra manera. Por ejemplo, por culpa de un camionero ebrio y un accidente. Esto es lo que le ocurrió a Dennis Eugene West en 2022 y ahora tiene que pagar las consecuencias.

Cuando circulaba con su camión por Virginia Occidental, sufrió un siniestro que rompió varios de los depósitos que transportaba. Dentro había un producto de limpieza industrial. El líquido se derramó sobre la carretera y llegó al arroyo Paint Creek.

El agravante fue que West había bebido antes de ponerse al volante, y el vertido causó la muerte de cerca de 33.500 peces, lo que obligó a cerrar durante más de doce horas un tramo de la autopista. Casi cuatro años después, la Justicia ha fijado la indemnización en 271.000 dólares; aproximadamente algo más de 241.000 euros al cambio.

El accidente de un camionero ebrio que contaminó un río entero

El camión atravesaba el puente de Skitter Creek, en el condado de Fayette, cuando se produjo el choque. Viajaba en dirección norte por la West Virginia Turnpike, en el tramo compartido por las interestatales 64 y 77. La rotura de los recipientes dejó una vía de entrada para la contaminación: primero el tablero del puente y, después, el cauce.

Lo más grave fue que los agentes determinaron que la concentración de alcohol en sangre del conductor superaba el 0,08 %. Para los conductores de vehículos comerciales, la legislación de Virginia Occidental establece el límite en el 0,04 %.

De hecho, el camionero reconoció que conducía bajo los efectos del alcohol. También admitió su responsabilidad por el vertido negligente de contaminantes, tanto a título personal como en nombre de su empresa, Gadsden, Gaillard and West LLC. La declaración de culpabilidad se produjo el 9 de octubre de 2025.

El vertido de un camión mata a 33.500 peces en el río

La mercancía viajaba en doce depósitos de 275 galones cada uno, algo más de 1.000 litros por recipiente. Para hacernos una idea del alcance, as autoridades calcularon que unos 1.300 galones llegaron al agua, aproximadamente 4.920 litros.

El producto contenía alquildimetilamina y estaba clasificado como material corrosivo y contaminante marino. El balance ambiental alcanzó a distintas especies de peces del Paint Creek, un arroyo que desemboca en el río Kanawha.

Al parecer, por culpa del accidente perdieron la vida unos 33.500 peces. Además, al daño ecológico hay que sumarle los gastos para contener el producto, limpiar la zona y afrontar los daños causados por el accidente.

Por eso la investigación ambiental quedó en manos de la división de investigación criminal de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense y ha tardado cuatro años en resolverse.

Multan al camionero con 241.000 euros por contaminar el agua

Finalmente la jueza Irene C. Berger ordenó a West pagar 266.444,86 dólares en concepto de restitución. Esa cantidad se añadió a una multa de 5.000 dólares impuesta previamente. En total, las dos obligaciones económicas ascendieron a 271.444,86 dólares.

Al cambio eso supone una multa aproximada de 241.000 euros, a los que hay que sumar tres años de supervisión federal.

Además, el seguro de la empresa de transporte ya había desembolsado más de 900.000 dólares (803.000 euros). Ese dinero se destinó a contener la contaminación, limpiar el lugar y cubrir gastos por lesiones, daños materiales y otros costes relacionados con el siniestro.