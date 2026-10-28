En 2020 una ejecutiva americana de 30 años vertió 2 millones de litros de aguas químicas al alcantarillado municipal sin permiso: 6 años después le imponen 5 meses de cárcel y 22.000 € de multa

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cinco meses de cárcel a la directora de operaciones de una planta de lodos de Oregón. La planta vertió unos 1,9 millones de litros de aguas químicas al alcantarillado municipal de Hillsboro sin ningún permiso.

Los vertidos se produjeron entre febrero y septiembre de 2020. Según la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito de Oregón, Kayla Hartley, de 36 años y vecina de Troutdale, deberá pagar además una multa de unos 22.000 euros. Las aguas vertidas contenían ácido fluorhídrico, arsénico y otros metales pesados.

Cinco meses de cárcel en Estados Unidos por verter aguas químicas al alcantarillado

Hartley se declaró culpable el 21 de enero de 2026 de conspirar para violar la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, por su nombre en inglés), la norma federal que regula los vertidos a las aguas de Estados Unidos. Un gran jurado federal de Portland la había acusado en julio de 2025 de ese delito y de violar la propia ley.

Más tarde, en mayo de 2026, seis años después de los vertidos realizados en 2020, el tribunal le impuso cinco meses de prisión federal y tres años de libertad vigilada, además de la multa. Según el boletín de delitos ambientales del Departamento de Justicia, la condena suma cinco meses de arresto domiciliario.

El fiscal federal del distrito, Scott E. Bradford, anunció la sentencia. La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), con apoyo de la entidad que gestiona el alcantarillado de Hillsboro.

Así operaba la planta de Oregón que aceptaba residuos industriales sin permiso

La planta de Hillsboro pertenecía a Bay Area Concrete, una empresa de California que gestionaba instalaciones de secado de lodos de construcción en California, Oregón y Washington. Otra sociedad de Oregón, Northwest Slurry Solutions and Hydro Excavation, se encargaba de operarla.

La instalación no tenía permiso de vertido de aguas residuales industriales y solo podía enviar al alcantarillado el agua de los lodos de obra. Aun así, Hartley, como directora de operaciones, ofrecía la planta a otras empresas para recibir y eliminar ese tipo de residuos.

De este modo, entre febrero y septiembre de 2020, la planta aceptó unos 1,9 millones de litros de aguas con ácido fluorhídrico, titanio, molibdeno, vanadio, arsénico y otros metales pesados. Después, la empresa vertió toda esa carga al alcantarillado de Hillsboro.

Ese alcantarillado depende de Servicios de Agua Limpia (CWS, por sus siglas en inglés Clean Water Services), que atiende a más de 600.000 vecinos del condado de Washington y devuelve el agua tratada al río Tualatin.

Cuando el personal de CWS visitó la planta, Hartley intentó ocultar los vertidos industriales. Los técnicos le indicaron que necesitaba un permiso, y ella lo solicitó. Sin embargo, según el boletín del Departamento de Justicia, en la solicitud describió la instalación como una planta de «lodo limpio» y «lodo aceitoso», algo que sabía falso.

¿Qué riesgos tiene el ácido fluorhídrico que acabó en el alcantarillado?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el ácido fluorhídrico es fluoruro de hidrógeno disuelto en agua. La industria lo usa para fabricar refrigerantes, plásticos, aluminio y componentes eléctricos.

Este compuesto puede atravesar rápido la piel y dañar las células de los tejidos. El contacto provoca quemaduras profundas que tardan en curar, y el daño visible puede aparecer entre 12 y 24 horas después. Incluso hasta salpicaduras pequeñas del producto concentrado pueden resultar mortales.

Respirar sus vapores irrita los ojos y las vías respiratorias aun en niveles bajos. En niveles altos, puede causar la muerte por arritmias o por acumulación de líquido en los pulmones.

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), el arsénico, otro de los contaminantes del vertido, no se puede destruir en el medio ambiente y solo cambia de forma. La EPA lo clasifica como cancerígeno para los humanos, y su ingesta se asocia con cáncer de piel, hígado, vejiga y pulmón.

Las normas de Estados Unidos sobre vertidos industriales en las depuradoras

La EPA gestiona el Programa Nacional de Pretratamiento, que obliga a las industrias que vierten a las depuradoras municipales a cumplir unos límites de contaminantes. El objetivo es impedir que esas sustancias alteren el funcionamiento de la planta o el uso y la eliminación de sus lodos.

El programa también busca evitar que los contaminantes atraviesen la depuradora sin tratar y lleguen a los ríos en cantidades que violen los permisos de vertido. Los municipios estadounidenses conceden esos permisos con la aprobación de la EPA o del estado. En Hillsboro, ese papel corresponde a CWS, que tiene cuatro depuradoras en el condado de Washington, una de ellas en la propia ciudad.