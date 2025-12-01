Matriculaciones según datos de Anfac

Las ventas de coches en España crecen un 13% en noviembre hasta rozar las 95.000 unidades

Las ventas de coches en España alcanzaron las 94.124 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 12,91% respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado del año se ha logrado superar el millón de vehículos vendidos, concretamente, 1.045.638 unidades, lo que representa un incremento del 14,7% respecto al mismo período del año anterior.

Si bien la cifra hasta noviembre de 2025 es mejor que la del año pasado, esta es todavía un 9,3% inferior a la de 2019, periodo previo a la pandemia. No obstante, el buen ritmo acumulado hasta noviembre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025 e incluso rozando los 1,2.

Ventas de coches en noviembre

Por canales, los clientes particulares adquirieron 49.348 turismos y todoterrenos en noviembre, lo que se traduce en un 19,1% más en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 39.535 unidades en el undécimo mes del año (+15,7%). De su lado, las firmas de rent a car adquirieron 5.241 unidades en el mercado nacional en noviembre, lo que supone una caída del 32,5% en valores interanuales.

En el sumatorio de lo que va de año, el canal de particulares creció un 20% en matriculaciones, hasta las 489.429 unidades, mientras que el de empresas lo hizo un 12,5%, hasta las 375.212 unidades. Los ‘rent a car’, por su parte, matricularon 180.997 turismos, lo que significa un 6,3% más interanual.

Por otro lado, el ‘renting’ matriculó en noviembre de este año 23.545 turismos, un 9,8% más sobre el año pasado. En lo que va de año, el renting sube un 4,1%, con 254.571 registros hasta el momento.

Ventas de eléctricos

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes de 2019.

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en noviembre, la cifra se ha quedado en 9.065 vehículos eléctricos, si bien supone un aumento de más del 90,1%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 12.622 ventas, un 145,6% más en comparativa con octubre del año pasado.

En el total del mes, los electrificados (BEV+PHEV) suponen una de cada cinco ventas (el 22,6%) y con un total de 21.315 comercializaciones consiguen duplicar la cifra, con un crecimiento del 100%. En el total del año ya suman 201.751 ventas de eléctricos puros e híbridos enchufables, duplicando las ventas de hace un año. En este 2025 ya representan el 19,3% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en noviembre como la motorización más popular con una cuota del 43,6% y 41.034 ventas, un 16,8% más sobre el año anterior. En el agregado anual, lideran el año con 437.621 entregas, un 26% más en valores interanuales.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en noviembre un 23,8% interanual, con 21.154 entregas, aunque retienen una cuota de mercado del 22,5%, siguiendo como la segunda motorización el mes pasado en España. Los coches de esta motorización también caen un 14,6% en términos interanuales en los once primeros meses de 2025 y contabilizan 294.339 unidades matriculadas.

El diésel, de su lado, se desploma en noviembre de este año un 21,8%, hasta las 4.979 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado del 5,3% situándose como la sexta motorización en el mes, detrás de los coches de gas. Hasta noviembre, los coches de diésel caen un 35% anual con 57.777 unidades.

Las matriculaciones de vehículos de gas avanzan un 64,1% en términos interanuales en noviembre, hasta las 5.642 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 6%. Asimismo, los coches que utilizan gas matriculan 54.150 unidades en los once meses que van de año, un 80% más que en el mismo periodo del año pasado.

