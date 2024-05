Tu carnet de conducir sin exámenes: la estafa que arrasa en TikTok que trae de cabeza a la DGT

Básicamente, debemos saber que es una cuenta que lo que hace es ofrecer a los usuarios la posibilidad de poder obtener la licencia sin necesidad de pasar por los trámites que son oficiales.

La conducción en nuestro país precisa de la superación de una prueba a nivel teórico y otra práctica. Estamos ante la única vía legal para poder obtener las licencias que permiten el ponerse al volante de motocicletas, coches, camiones y demás vehículos.

Tengamos claro que sacarse el carnet sin hacer exámenes no es factible, si te lo prometen, algo te están escondiendo.

El TikTok viral

En este sentido debemos saber que el TikTok se hizo viral un perfil denominado (@carnetsdgtaprobados) que ofrece la posibilidad de obtener el permiso con suma rapidez. Hasta el punto de vista que quien lo quiera no tenga que realizar ninguno de los clásicos exámenes que son obligatorios.

Una estafa que no es nueva

La verdad es que hablamos de una estafa que no es nueva. En 2023, la DGT lo que hizo fue publicar un mensaje en X, la anteriormente denominada Twitter, de tal forma que alertaremos de un timo que tendrá idéntico patrón: los permisos sin que sea necesaria la superación de los exámenes a cambio de algo más de 600 euros.

En el caso de los primeros vídeos que fueron subidos a TikTok, se hicieron en abril y los hay que coleccionan del orden de 20.000 visualizaciones. En dichas publicaciones, lo mismo que en el perfil, harán uso de la imagen de la DGT y van a prometer las licencias sin que sea necesario el estudio o realización de prácticas.

Para obtenerlas, lo que ocurre es que los usuarios tienen que escribir un mensaje privado. Como ha informado VerificaRTVE, un usuario de esta red social tomó la decisión de escribir para solicitar más información. Para ello le dieron un número de teléfono para poder hablar mediante WhatsApp.

Un carnet por 750 euros

En dicha conversación se explicó que el coste del carnet por completo era de 750 euros: primero tendrá que abonarse el coste del trámite y cuando se reciba el permiso en casa, en un solo plazo por espacio de dos o tres días, donde va a tener que realizar el resto del pago.

Debes añadir que ellos se tienen que encargar del trámite directo con la DGT el aprobado, sin que sea necesario de realizar examen alguno.

Algo que tienes que conocer es que el número de teléfono lo que hace es facilitar la totalidad de la información quedará vinculado a la cuenta bancaria, donde el propietario sea un ciudadano en particular. Eso sí, piensa que se utiliza el logo de la DGT como imagen de perfil para aportar credibilidad a la estafa en cuestión.

La Dirección General de Tráfico y su respuesta

Desde la portavocía de la DGT, Nuria de Andrés, aseguró al medio de verificación, que es totalmente falso que en nuestro país se puede obtener el carnet de conducir sin que se aprueben las pruebas.

No olvidemos que en Tráfico no tienen cuenta en TikTok y que los canales oficiales de comunicación van a ser el correo postal, la sede electrónica y la aplicación miDGT. El organismo no utiliza nunca WhatsApp.

¿Cómo se aprueba el examen teórico de conducir?

Para poder aprobar el examen teórico del carnet de conducir hay que superar una prueba de 30 preguntas tipo test en media hora. Como número máximo de fallos, se permiten 3, por lo que si se cometen 4 errores el examen quedará suspenso.

No desestimes la teoría

Se suele menospreciar el prepararse el examen teórico, pero hay que dedicarle su tiempo al estudio del código, puesto que es la base. Es cierto que hay preguntas que podemos responder usando el sentido común, pero hay otros detalles que solo se conocen estudiando los temas.

Hacer muchos test

Se deben hacer prácticas con test parecidos a los que tendrás que afrontar el día del examen, puesto que es la mejor manera de poder prepararse. No solo hay que aprender la teoría, también la forma en la que realizan los test.

Acudir a clases presenciales

La parte teórica del examen de conducir es posible prepararla de manera autónoma haciendo test, pero es recomendable acudir a las clases presenciales. Así el profesor te podrá explicar las dudas.

Lee bien las preguntas

Pese a que los nervios suelen estar presentes, lo principal es estar tranquilo y relajado. Para no cometer fallos, hay que leer detenidamente la totalidad de las preguntas para elegir bien.

¿Cómo se aprueba el examen práctico de conducir?

El examen práctico es necesario considerarlo como una clase más con el profesor de autoescuela. Vamos con los consejos:

Hay que familiarizarse con el vehículo

Es importante que el día de examen es relevante tener controlados los elementos del coche. Además, el hacer las prácticas con el mismo modelo le da un extra de tranquilidad.

Preparación antes de comenzar el examen práctico

Hay que hacer las necesarias comprobaciones para conducir bien. Para ello se regula el asiento, se pone el cinturón de seguridad, se ajustan los retrovisores y se quita el freno de mano, antes de proceder a pisar el acelerador.