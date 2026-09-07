Toyota entre los cinco primeros: ¿qué coches pueden durar más de 400.000 kilómetros?

Al comprar un coche con el deseo y la proyección de mantenerlo durante años requiere una pregunta concreta: ¿qué modelos tienen más posibilidades de superar los 400.000 kilómetros? Aunque ningún fabricante puede garantizar este kilometraje, los datos estadísticos ofrecen algunas pistas interesantes. El estudio de iSeeCars sobre los vehículos más duraderos de 2025 sitúa a Toyota como la marca claramente dominante, con varios modelos capaces de alcanzar las 250.000 millas, equivalentes a unos 402.000 kilómetros. La clasificación también muestra el peso de los SUV, los vehículos híbridos y algunas mecánicas diseñadas para soportar un uso intenso y prolongado durante muchos años.

Los resultados de iSeeCars proceden del análisis de casi 400 millones de vehículos en Estados Unidos y calculan la probabilidad de que cada modelo llegue a las 250.000 millas. La media de la industria se situó en el 4,8%, mientras que la Toyota Sequoia alcanzó un impresionante 39,1%, más de ocho veces el promedio. Toyota colocó diez modelos entre los 25 vehículos con mayor probabilidad de superar ese kilometraje y Honda consiguió cinco. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse como probabilidades, no como promesas. El mantenimiento, la conducción, el clima y el tipo de uso pueden cambiar por completo la vida útil de un automóvil. El Real Automóvil Club de España (RACE) insiste en que el cuidado preventivo resulta decisivo para alargar su funcionamiento. Para un comprador, estos datos resultan útiles porque permiten comparar modelos antes de valorar precio, kilometraje y costes de mantenimiento a largo plazo.

Toyota: la marca que domina los coches que pueden durar más de 400.000 kilómetros

Toyota Sequoia encabeza el estudio de iSeeCars con un 39,1% de probabilidad de alcanzar las 250.000 millas. Por detrás aparecen otros modelos de la marca japonesa, que vuelve a demostrar una presencia extraordinaria entre los vehículos con mayor longevidad.

Según KZ Kursiv, en la clasificación también destacan la Tundra, la 4Runner, la Tacoma y la Highlander híbrida. Según los datos aportados, estos modelos presentan probabilidades especialmente elevadas de alcanzar los 400.000 kilómetros, con porcentajes del 36,6%, 26,8%, 26,7% y 25,9%, respectivamente. El Avalon y el Lexus GX también aparecen entre los diez primeros puestos.

El dominio resulta todavía más llamativo al observar las marcas. Toyota registró una probabilidad del 17% para el conjunto de sus modelos, mientras Honda ocupó el segundo lugar con un 13,6%. Además, siete de los diez vehículos más duraderos pertenecen a Toyota o Lexus.

¿Qué dice el RACE sobre la duración?

Los datos estadísticos ayudan a identificar modelos resistentes, pero no determinan por sí solos cuánto durará un coche concreto. El RACE señala que un vehículo puede aguantar los kilómetros necesarios si el mantenimiento preventivo se realiza correctamente y se siguen las indicaciones del fabricante.

«Entre los factores que más influyen se encuentran la calidad de los materiales, el estilo de conducción, el tipo de recorridos y las condiciones climáticas», menciona Antonio Manzano, asesor técnico del RACE.

A su vez, el especialista comenta que no es igual utilizar un automóvil principalmente en carretera que someterlo a constantes trayectos urbanos, donde los arranques, paradas y desplazamientos cortos pueden exigir más a determinados componentes.

«También son fundamentales el aceite empleado, la calidad del combustible y la profesionalidad del mantenimiento», asegura Manzano. A su vez, advierte que una revisión retrasada o una pieza deteriorada que no se sustituye a tiempo puede terminar provocando una avería de mayor importancia.

Los diéseles pueden superar los 400.000 kilómetros

El RACE destaca además la resistencia que pueden ofrecer los motores diésel. Al entregar su potencia a un régimen de revoluciones generalmente inferior al de un motor de gasolina, determinados componentes pueden experimentar menos desgaste. Por este motivo, los vehículos diésel han sido tradicionalmente una opción habitual para quienes recorren grandes distancias.

Según el RACE, un vehículo diésel puede alcanzar desde 250.000 kilómetros hasta más de 400.000. No obstante, esta posibilidad depende igualmente de su mantenimiento y de las condiciones en las que haya trabajado durante su vida útil.

400.000 kilómetros no son una garantía

Que un modelo aparezca entre los coches más duraderos no significa que todas sus unidades vayan a llegar a esa cifra. El estudio de iSeeCars trabaja con datos reales y ofrece una estimación estadística sobre la probabilidad de llegar a las 250.000 millas.

Por eso, al comprar un vehículo usado, el kilometraje debe analizarse junto con su historial de mantenimiento, el estado mecánico y el uso anterior. Un coche con muchos kilómetros y un mantenimiento impecable puede resultar más interesante que otro con menos kilómetros, pero sometido a un cuidado deficiente.

En definitiva, Toyota destaca por sus excepcionales probabilidades de longevidad, pero el RACE recuerda que el mantenimiento preventivo sigue siendo la clave. Superar los 400.000 kilómetros es posible, aunque depende tanto del modelo como de la manera en que se conserva durante toda su vida.