Desde una cena en el restaurante Mantúa a un baño relajante en el spa del Hotel Majestic. Con 37 experiencias activas en España, el programa de fidelización de DS, Only You Privilege, brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables: catas de vinos y visitas privadas a bodegas; menús degustación de los chefs más prestigiosos y cenas en sus restaurantes con Estrella Michelin; visitas privadas a museos -que este diario ha podido vivir en primera persona-; y momentos de relajación en los mejores spas.

Un programa que sólo admite experiencias únicas, exclusivas y altamente placenteras, diseñadas para que sus socios puedan disfrutar también fuera de su vehículo de esa sensación de exclusividad, refinamiento y singularidad que habitualmente sólo encuentran a bordo de su DS. Por eso, los responsables del programa, comprometidos con que la oferta de momentos únicos del programa permanezca siempre viva, realizan exigentes cribas antes de engrosar su catálogo y poner al alcance de sus socios nuevas propuestas a la altura de las circunstancias.

Entre las últimas incorporaciones figura el restaurante Malena, en el que el chef Xixo Castaño hace magia con las brasas, alumbrando una gastronomía moderna, pero de base tradicional, que encaja a la perfección con la antigua explotación agraria que le sirve de escenario -con una bonita bodega acristalada, cocina vista, un comedor actual y un coqueto privado con chimenea-. Este singular restaurante, situado en las afueras de Gimenells, Lleida, suma su Estrella Michelin al listado de experiencias en Cataluña, en el que ya figuraban Xerta Restaurant (Estrella), La Taverna del Clinic y el SPA Hotel Majestic, en Barcelona, además de L’Aliança d’Angles, en Girona, y Can Bosch, en Tarragona, ambos con Estrella Michelin.

La última de las novedades del catálogo de experiencias Only You Privilege se sitúa en Murcia, como puerta sur de un corredor mediterráneo en el que ya triunfaban las experiencias de La Finca, en Alicante, y El Poblet, en Valencia, ambos con Estrella Michelin. La propuesta murciana es una auténtica experiencia gastronómica liderada por el chef Juan Guillamón -que trabajó seis temporadas en el equipo de cocina de la escudería Ferrari y llegó a ser el chef personal del embajador británico en España- tiene como protagonistas los clásicos maridajes de la cocina mediterránea, por lo que también ha merecido el reconocimiento de la exigente guía gala en forma de estrella.

También destaca el restaurante Mantúa, en el que el chef Israel Ramos ofrece a sus clientes sensaciones únicas y diferentes, a través de una gastronomía actual que habla de Andalucía. Este restaurante con Estrella Michelin, situado en Cádiz, se suma a las propuestas andaluzas del catálogo: Restaurante La Costa (Almería), con una estrella; el Spa Hammam y el restaurante Kaleja (Málaga), también estrellado; y Abantal (Sevilla), también reconocido por la Guía Michelin con una de sus prestigiosas estrellas.

Más de 80 hoteles rurales

La lista de propuestas extraordinarias del catálogo, en el que también figuran las extraordinarias escapadas gastronómicas de sus más de 84 hoteles rurales Ruralka repartidos por toda nuestra geografía, se completa con Árbora da Veira (A Coruña), Casa Solla (Pontevedra), Puebloastur y Cocina Cabal (Asturias), el Nuevo Molino y el Cenador de Amós (Cantabria), la Bodega de Ola (Bilbao), El Portalón (Vitoria), Cancook y Maite (Zaragoza), el Spa Urso, Kyoshi Las Cortes, Ricardo Sanz Wellington, Amós Restaurante y Museo Thyssen Art & Brunch (Madrid), la Visita Bodega Casa del Valle (Toledo) y las propuestas insulares, como el Restaurante Bevir (Gran Canaria) y Noi (Tenerife), además de Villa Luisa y Tomeu Caldentey (Palma de Mallorca).

Este círculo exclusivo firmado por DS Automobiles ofrece momentos excepcionales viviendo experiencias únicas. Para activar estos exclusivos servicios de Only You Privilege los clientes los clientes deben estar inscritos en el programa Only You y contar con su ID único de miembro.

El lujo ADN de DS

Only You está abierto por un periodo de 3 años a clientes de un vehículo nuevo DS en España. Programa con el que los clientes podrán beneficiarse de experiencias únicas y excepcionales con uno limitado de una reserva al mes por establecimiento. No obstante, esta no es la única ventaja de la que disfrutan los clientes de la firma francesa, DS pone todo un universo de prestaciones premium personalizadas a tan sólo un clic desde su aplicación móvil.

El servicio DS Valet permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller DS para entregar o recibir un vehículo; DS At Your Service ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y sus productos; DS Assistance ofrece un plus de tranquilidad gratuitamente, de por vida y en toda Europa, a todos los clientes que realicen sus operaciones de mantenimiento en algún servicio oficial de la firma, vehículo de sustitución incluido; Rent a DS, hace posible alquilar un vehículo de la marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto; y, finalmente, el Only You Privilege brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables y extender la experiencia DS más allá del vehículo.