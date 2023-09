Además de la Torre Eiffel, una de las visitas obligadas si quieres viajar a París es el Museo del Lovre. Un espacio único en el que se dan cita los artistas más importantes de la historia, entre los que destaca Eugène Delacroix, Leonardo Da Vincci o Paul Rubens. No obstante, todas las miradas se centran en ella: La Gioconda (1503). Un cuadro que recibe millones de visitas al año y para el que siempre hay colas que superan la hora. Un espacio que diez afortunados clientes de DS y una servidora han podido ver sin gente, sin colas y con la total soledad de una guía, acompañada de cinco vigilantes de seguridad, gracias Only You Privilege. Un programa que pone a disposición de los clientes de la firma de lujo gala experiencias exclusivas.

Only You es el programa de fidelización de la marca francesa que se basa en experiencias únicas diseñadas a medida para sus socios. Una vez al año, DS pone disposición de sus clientes la posibilidad de viajar a París un fin de semana, pero no como cualquier turista. Esta experiencia incluye dos noches en el Hotel du Louvre con desayuno incluido, situado en la plaza de André Malraux y a escasos minutos de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa; visita guiada a Galerie Dior, uno de los templos de la moda; visita privada al Museo del Lovre; y, para terminar, cena en el restaurante La Halle aux Grains, situado en la Bourse de Commerce.

Una experiencia que se agotó a los seis minutos de subir la propuesta a la web del ‘club’ y que han podido disfrutar las cinco parejas más rápidas en hacer la reversa. Todas ellas coincidían en una cosa y es en las grandes ventajas que da este programa a sus clientes con planes divertidos, exclusivos y que están al alcance de pocos a un precio muy asequible. «Me volvería a comprar un DS para seguir disfrutando de Only You», sentenciaba una pareja de Santander.

Un fin de semana en París

París siempre es un buen plan y dos días es el tiempo perfecto para disfrutar del ambiente de la ciudad del amor, aunque muchos de los agraciados optaron por alargar la estancia unos días, ya que es el cliente es quien se encarga de reservar y comprar los vuelos para elegir los horarios a su antojo. En nuestro caso, el viaje empezaba con una cita el viernes por la tarde en el aeropuerto de Barajas dirección Orly y que terminó con una divertida cena en uno de los restaurantes de moda en París: Lapérouse. Famoso por su decoración al más puro estilo francés, sus vistas al río Sena, su croque-monsieur con trufa y su soufflé de chocolate desde 1766.

Galerie Dior, el templo de la moda

Tras el desayuno en el hotel, en el que no faltaba una buena sección de boulangerie -llena de croissant y pain au chocolat-, el sábado se presentaba como un gran día con la visita a Galerie Dior como primer plato. Un espacio único repleto de vestidos, sombreros, faldas, bolsos y bocetos que han marcado un antes y un después en la historia de la moda, y que tuvimos la oportunidad de ver solos y sin gente, con la compañía de un guía que nos explicó la influencia de Christian Dior.

Un museo vivo de la marca, con 2.000 metros cuadrados y 13 espacios conceptuales, que te recibe con 1.874 piezas que representan la esencia de la firma de lujo en una gran vitrina que recorre la escalera caracol de mármol blanco, a lo largo de tres pisos, e incluye cientos de sus creaciones, clasificadas según los colores del arcoíris.

Museo del Lovre con DS

La siguiente cita era a las 18:15 en la pirámide del Museo del Lovre, hora en la que ya no hay colas porque no se reciben más visitas en las instalaciones. Entrar en el Lovre de París sin esperar la cola impresiona, pero es más impactante acceder al edificio y ver las salas vacías, sin curiosos cerca que no te dejan ver los detalles de los cuadros y esculturas. Con la compañía de una guía y su séquito de seguridad disfrutamos de la explicación de obras como la Victoria alada de Samotracia (190 a. C), Las bodas de Caná (1562) o La balsa de la Medusa (1818).

Una visita en la que lo que más nos ha sorprendido es poder apreciar la mirada fija de La Gioconda (1503) a solas, como si de una película se tratase. En la sala de los Estados, la más grande del museo, se expone el cuadro más famoso del mundo, también conocido como Mona Lisa.

Una visita al Museo del Lovre con DS que terminó con una cena en La Halle aux Grains, situado en la Bourse de Commerce con el agradecimiento de todos y cada uno de los usuarios del programa de DS. «Hemos vivido una experiencia inolvidable, todo ha sido perfecto desde el hotel hasta las visitas exclusivas al museo. Repetiría una y mil veces porque lo vivido estos días en París no tiene precio», señalaba una pareja de Guadalajara a OKDIARIO. Tal es la satisfacción de los clientes con el programa, que muchos de ellos ya estaban pensando la siguiente actividad para reservar.

Más de 30 actividades únicas

El programa Only You de DS está disponible por un periodo de tres años para los clientes que hayan adquirido un vehículo de la marca -cualquier modelo- en España. Las experiencias Only You Privilege tienen limitando el uso a una experiencia al mes y una reserva por establecimiento, esto es, más de 36 actividades únicas, en la que se incluye ver el Museo del Lovre con DS, diseñadas para que sus socios puedan disfrutar también fuera de su vehículo de esa sensación de exclusividad, refinamiento y singularidad que tanto identifica a la marca francesa.