Cada vez son más las personas que apuestan por la compra de un coche de segunda mano. En 2021, por cada coche nuevo se vendieron 2,3 usados en España. Ahora bien, este tipo de vehículos no siempre son un chollo. Es importante tener cuidado con las ofertas demasiado atractivas y saber en qué cosas hay que fijarse en un coche de segunda mano.

¿El anuncio es fiable?

En Internet existen un gran número de anuncios de venta de vehículos de segunda mano que son falsos. Son fáciles de detectar porque el precio es mucho más bajo de lo habitual. Son timos, en los que los supuestos propietarios te piden que les transfieras una determinada cantidad de dinero como reserva. Por supuesto, el coche en cuestión no existe y pierdes el dinero.

¿Ha sufrido un golpe?

Detectar si el vehículo ha sufrido algún golpe durante su vida útil es relativamente sencillo. Tan sólo tienes que fijarte en si hay alguna zona con tonalidades distintas. Si el golpe ha sido de consideración, mejor escoge otro coche porque éste podría tener daños estructurales que perjudicarían la estabilidad.

¿Lleva elementos no homologados?

Aunque el hecho de que el coche lleve un alerón o tenga instalada otras luces que no sean las de fábrica pueda parecer algo insignificante, lo cierto es que es algo muy serio porque podría no superar la ITV. Además, si el vehículo tiene potenciado el motor, lo más seguro es que haya estado sometido a sobreesfuerzos.

<2h>¿El interior se encuentra en buen estado?

Por supuesto, también debes fijarte en el estado en el que está el interior del vehículo que te interesa. Descártalo si hay plásticos sueltos o no funcionan todos los mandos. Presta atención a si huele a humedad porque, de ser así, puede que el sistema de ventilación tenga algún fallo.

¿El motor hace algún sonido extraño?

Si el motor del coche de segunda mano hace algún sonido extraño, es una señal clara de que algo no va bien. Podría ser un fallo de las correas, de la culata o del sistema de inyección, or ejemplo. Además, comprueba que el humo del escape no es azul o blanco.

¿Puedes probarlo?

Y, por último, nunca compres un coche de segunda mano sin probarlo antes. Es la única manera que tienes de saber si el motor no hace ningún sonido extraño, si el vehículo se desvía hacía algún lado porque no funciona bien la dirección…