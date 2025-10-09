Tesla se suma a la guerra de precios de las marcas chinas y lanza versiones low cost de sus modelos más famosos en plena crisis de ventas. El fabricante automovilístico del magnate Elon Musk ha anunciado la llegada de dos nuevas versiones de sus dos modelos más populares en el mundo, el Tesla Model Y y el Tesla Model 3 en versiones ‘Standard’ con un nivel de equipamiento menor, pero que hace estos dos modelos más accesibles con rebajas de hasta un 13% en sus precios de hasta ahora.

Un descuentos que se han iniciado en Estados Unidos y que podrían llegar a Europa, mercado en el que las ventas de la compañía se están resintiendo notablemente ante la llegada de nuevas marcas al mercado con diseños atractivos, alta tecnología y precio contenido, como es el caso de BYD.

Nuevos precios para Tesla

En concreto, los precios de partida de Tesla en Estados Unidos serán de 39.990 dólares para el Model Y, con una rebaja de unos 5.000 dólares de la que era su versión base hasta el momento de 44.990 dólares, mientras su tope de gama en versión ‘Performance’ parte de 57.490 dólares. Esto sería unos 34.400 euros, aunque se desconoce hasta el momento el precio oficial para España.

Por su parte, el Model 3 ‘Standard’ tendrá un precio de 36.990 dólares (sobre 31.800 euros) en Estados Unidos, 5.500 dólares menos que la versión hasta ahora más asequible. Su acabado ‘Performance’ se eleva hasta los 54.990 dólares (47.300 euros). Estos precios son exclusivos para Estados Unidos, ya que la compañía no ha mostrado cambios en sus catálogos de Europa y España.

Menos prestaciones

En prestaciones, las diferencias con la versión inmediatamente superior son claras y presentan versiones algo menos potentes, aunque la marca no ha dado detalles de las baterías ni de los motores, si bien ha dejado claro que estas versiones son «extremadamente eficientes».

Con esta actualización, el Model Y en este acabado tendrá una autonomía eléctrica estimada de 357 millas (unos 570 kilómetros), una aceleración de 0 a 60 mph en 5,4 segundos (de 0 a 95 km/h en 5,4 segundos) y una velocidad máxima de 125 mph (200 km/h). El Model 3 ‘Standard’ completa el 0-60 mph en 6,8 segundos (de 0 a 95 km/h en 6,8 segundos), frente a los 4,9 segundos de su versión ‘Performance’.

A cambio de la rebaja en ambos modelos, las nuevas versiones ‘Standard’ no cuentan de fábrica con Autopilot, el sistema de ayuda a la conducción de Tesla. Este dispositivo ‘Full Self-Driving’ (FSD) tiene un precio de unos 8.000 dólares (6.900 euros) y puede ser incluído de forma opcional si los clientes lo desean.

Más allá del ajuste de precio, Tesla insiste en que las versiones Standard ofrecen el mismo ecosistema digital que los modelos más caros. Incorporan una pantalla de 15,4 pulgadas con acceso a Tesla Theater y Tesla Arcade (sus soportes de entretenimiento), planificación de rutas y control del vehículo desde la app.