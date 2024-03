Te lo has preguntado más de una vez: este es el significado de la diana que llevan muchos coches

En España es bastante normal ver coches que estén decorados con multitud de pegatinas, además de las típicas obligatorias etiquetas ambientales de la DGT.

Hablamos, desde los conductores que desean presumir de la tierra de origen con pegatinas de asnos o burros como en Cataluña, la Cruz de la Victoria en Asturias, hasta otras que sin más simpáticas, que tienen dibujos animados o memes.

De igual forma, es bastante común en nuestro país ver vinilos junto a la luz de freno trasera que exaltarán el patriotismo y orgullo nacional, donde habrá pegatinas como el toro de Osborne o la misma bandera de España.

El caso es que existe otro símbolo que tiene forma de diana española con los colores rojos y amarillos. Significa que no se conoce tanto, pero es posible usarlo con bastante frecuencia por parte de los conductores. Nos encontramos ante la tradicional escarapela de España.

Un símbolo de lo más patriótico

La famosa diana española es un símbolo de patriotismo que representa el orgullo y la identidad nacional española.

Se trata de una clase de distintivo que comenzó a usarse en la época de la Guerra de Independencia, por lo que de alguna forma está ligada al ámbito militar y es una muestra de orgullo patrio para to el que la muestra.

Este símbolo con forma de diana se forma por tres círculos de tipo concéntrico con los colores que tienen la bandera de España, en semejante orden, rojo, amarillo y rojo.

El objetivo más importante es la representación del sentido de la unidad de la nación y el patriotismo. Existen algunos que asocian la forma de diana española con una crítica política o como forma de protestar al Gobierno, aunque hablamos de una lectura menos habitual.

Un distintivo de origen aeronáutico

La escarapela es usada para indicar la nacionalidad de los aviones o aeronaves militares que no pueden portar una bandera española por la gran velocidad a la que vuelan.

Sigue la forma del roel heráldico, que es una pieza redonda de los escudos de armas que se suelen usar en los distintivos nacionales en todo el planeta.

Este símbolo nacional lo encontramos en otros aparatos militares, como blindados o buques de guerra. Estaba bastante presente en los uniformes, pero al acabar a finales del siglo XIX dejo de usarse por el cambio de las modas en el ámbito militar.

Se puede resumir diciendo que este símbolo al final es una forma de exaltar los valores nacionales y una forma de orgullo e identidad española. Los conductores que luzcan dicha pegatina en los coches lo hacen para presumir de país y como sinónimo de la misma bandera.

Pueden multarte por llevar una bandera de España en el coche

Seguro que has visto alguna vez un coche con una bandera de España, colgando en el espejo retrovisor o en una pegatina. El caso es que ello, puede ser motivo para la imposición de una multa.

Pese a que pueda sonar algo absurdo o inexplicable. El que aparezca en el coche un símbolo patriótico es posible que tenga sus consecuencias con 200 euros de multa. Hablamos de la cantidad que puede ser objeto de multa al llevar la bandera de España o cualquier otro objeto o símbolo.

Si se lleva una bandera en el coche puede ello supone una multa de 200 euros, No es algo que esté especificado en concreto, pero dependerá de la interpretación de un artículo del Código de Circulación.

Hablamos del artículo 19.1 que dice que «la superficie acristalada del vehículo tiene que permitir al conductor una visibilidad total y sin interferencias de láminas o adhesivos». Todo va a depender del agente de turno si eres merecedor de la multa o no.

La gente de la DGT insiste en que el objetivo es evitar que se produzcan accidentes de tráfico y para ello es necesario que las normas de circulación estén bien estrictas, lo mismo que las recomendaciones.

Por todo ello, no llevar camiseta, ir conduciendo con abrigo, chanclas, o contar con el parabrisas hecho con un cristo puede también ser castigado con una multa.

Los conductores cuentan con la obligación de saber todas las normas. En este sentido, no vale eso de «no lo sabía, agente». El desconocer una norma no te librará de que tengas que cumplirla. Por lo que ya lo sabes, si deseas llevar la bandera de España en el vehículo, deberás estar seguro de que no te llevarás un palo con la imposición de una multa.

Seguro que una vez has conocido todos estos temas de exaltaciones patrióticas de una u otra manera, ya tienes claro el significado y la posibilidad de que, incluso, puede caerte una multa.

Lo cierto es que no es habitual que se impongan multas por ello, pero también es bueno saberlo. Son de esas cosas que muchas veces se ignoran y es importante saberlo.