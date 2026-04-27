BYD ha confirmado que España se encuentra entre los tres últimos finalistas para la localización de su próxima fábrica en Europa, tras la instalación de una planta en Hungría. El fabricante automovilístico chino busca incrementar su presencia en el Viejo Continente ante el aumento de la demanda de sus vehículos en los distintos mercados europeos.

OKDIARIO ha entrevistado a Stella Li, vicepresidenta de BYD, en el marco del Salón del Automóvil de Pekín, para conocer los retos a los que se enfrenta el fabricante automovilístico con la llegada de nuevos competidores chinos a los mercados europeos y los efectos derivados de las tensiones geopolíticas.

PREGUNTA.- ¿Cuál considera BYD que está siendo su éxito en Europa dentro del segmento premium?

RESPUESTA.- Hemos sido muy exitosos porque no sólo se está hablando sobre la belleza de nuestros coches, sino también se está hablando sobre la experiencia de conducción de los mismos o de sus capacidades tecnológicas con el Flash Charging.

P.- ¿Cómo está afectando el conflicto en Irán a la marca, que tiene una fuerte presencia en la región?

R.- El encarecimiento de los combustibles está impulsando el interés por los vehículos eléctricos, ya que cada vez más consumidores buscan alternativas que reduzcan sus costes diarios. Avances como la carga ultrarrápida suponen un cambio decisivo para acelerar la adopción del coche eléctrico, al eliminar barreras tradicionales como el tiempo de recarga o la autonomía. Muchos clientes valoran no solo el rendimiento o la tecnología, sino también el ahorro económico que supone no depender de los precios del petróleo y del gas.

P.- ¿Qué importancia tiene España dentro de la estrategia de BYD en Europa?

R.- Cada país es importante para un consumidor y, entonces, para nuestro mercado, pero España es también muy importante para nosotros para estar en el futuro en el top tres del mercado europeo.

P.- ¿Qué van a hacer y cuánto van a invertir en Europa hasta el final de la década?

R.- Estamos trabajando muy bien en este mercado. Así que, si esto continúa así, seremos más fuertes en Europa hasta convertirnos en empresa local.

P.- En Europa, los consumidores no sólo están comprando un producto, sino que están comprando una marca. ¿Qué estrategia va a llevar a cabo Denza para hacer frente a estas barreras?

R.- Si lo piensas, hace algunos años todos hablaban de marcas como Nokia, pero el mercado tecnológico cambió rápidamente. Ninguna marca puede asumir que su posición es permanente. Nosotros entendemos ese contexto y por eso no solo buscamos hacer lo mismo con nueva tecnología, sino crear algo diferente. Combinamos tecnología con elegancia y experiencia de usuario.

Para nosotros, el premium no es simplemente tener el último producto, sino la experiencia completa. En el caso de la conducción, por ejemplo, eso significa que debe ser suave, emocionante, segura e inteligente al mismo tiempo. A este conjunto lo llamamos una experiencia emocional. Porque no se trata solo de funciones, sino de cómo el usuario se siente al interactuar con el producto.

Cuando conseguimos integrar innovación con arte y belleza, creamos algo más profundo: una conexión emocional con el cliente. En ese sentido, más que vender tecnología, estamos construyendo una marca basada en experiencias. Una experiencia premium que se siente, no solo se usa. Y en cierto modo, podríamos decir que es como Apple en la calle: una combinación de diseño, emoción e innovación aplicada a la vida diaria.

P.- Las marcas chinas son conocidas por tener oferta simple y, para marcas premium, funciona al revés; así los clientes tienen una elección de personalización. ¿Cuál es tu visión sobre eso?

R.- Estamos viendo un cambio importante en cómo las personas interactúan con los productos. Ahora hay más variedad, más opciones y más color en la experiencia, lo que permite a los usuarios elegir lo que realmente les gusta.

El siguiente paso es la personalización. A medida que introducimos estas opciones, damos al cliente la oportunidad de adaptar el producto a sus preferencias. Esto no es solo una mejora estética o funcional, sino un avance en la relación con el cliente: pasamos de ofrecer un producto estándar a ofrecer una experiencia más personalizada y centrada en sus necesidades.

En definitiva, la personalización se convierte en una nueva forma de cuidado del cliente.

P.- BYD tiene la intención de abrir una nueva fábrica en Europa, ¿es posible que su localización esté en España?

R.- España está en nuestra lista top tres.