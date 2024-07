Si piensas coger el coche esta semana muy atento a la carretera: la DGT tiene una sorpresa que no te va a gustar

El exceso de velocidad en nuestras vías es un gran problema que causa muchos muertos y heridos todos los años y que ha pasado a ser una obsesión para la Dirección General de Tráfico y lo cierto es que no le falta razón, pues dichos excesos se encuentran en un cuarto de los accidentes que tienen fallecidos y en la mitad de los accidentes que se producen diariamente en nuestras carreteras. De la misma forma, cada día se hace más fuerte el concepto de ir a una velocidad que no es la adecuada a la vía, como se demuestra en algunos países como Alemania, donde aunque hay tramos que carecen de límite de velocidad, la siniestralidad no es muy alta. Uno de los argumentos principales de los que opinan que el problema no es circular con rapidez en los tramos donde las carreteras son buenas, sino el que se haga en carreteras que se encuentren en deficiente estado o en las travesías.

La Dirección General de Tráfico perseguirá los excesos de velocidad

De todas formas, la DGT ha anunciado el que se pondrá a funcionar una campaña de controles de velocidad que va a estar vigente por espacio de una semana desde el 15 de julio, donde ha pensado hacer miles de lecturas de velocidad, al sancionar a miles de conductores. La campaña última que se hizo de este tipo fue realizada en abril pasado y la DGT hizo una cifra aproximada de más de ochocientos cincuenta mil controles de velocidad con cerca de cuarenta y ocho mil sanciones. Ahora la DGT lo que busca es concienciar sobre los riesgos que tienen los excesos en materia de velocidad, donde desde la ASPAYM (Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, les han explicado la experiencia a nivel vital después de sufrir un accidente de tráfico y los riesgos de la velocidad. Aquí, además, van a tener que afrontar una multa, todo ello dependiendo del exceso que se cometa, que puede ser una infracción leve, grave o un delito directamente.

Ya está aquí el verano y los radares

Estamos ya en la segunda mitad de julio con el verano en plena subida de temperaturas y podemos ver ya las sucesivas operaciones existentes, tanto salida como retorno, algo que continuará hasta el mes de septiembre. En la DGT han previsto en estos meses 94 millones de desplazamientos que se producirán en nuestras carreteras en los meses de julio y agosto, lo que supone un aumento del 0,4% con respecto a los 93,6 millones que se produjeron el verano pasado.

Si hablamos de los resultados de cada mes, desde Tráfico calculan que van a ser ligeramente superiores los viajes en el mes de agosto que en el mes de julio. Como es normal, los destinos de playa van a ser de los que más se van a demandar por las personas que viven en el interior de nuestro país.

Entre las obsesiones que tienen los conductores podemos hablar de los radares que se encontrarán en el camino, en especial la ubicación. Pese a ello, ninguno debería superar los límites en materia de velocidad que se indican en cada una de las vías por motivos de seguridad, lo cierto es que es complicado encontrar a personas que no los haya tenido que superar en algún momento.

La empresa Coyote y su opinión

En Coyote, proveedores de sistemas para la asistencia a los conductores y también de avisos de radares, lo que han hecho es realizar un análisis de los desplazamientos por carretera en verano en España para conocer las zonas de costa que tienen una presencia mayor de cinemómetros. Para poder hacer dicho estudio, se han basado en los datos de distintas instituciones que han mostrado los cerca de 3.000 radares existentes.

Vamos a ver por zonas que arroja la clasificación del estudio de Coyote al respecto:

La Costa Vasca, en el País Vasco: 184 radares.

La Costa Brava, en Gerona: 128 radares

La Costa de la Luz, en Cádiz y Huelva: 104 radares.

La Costa Blanca, en Alicante: 87 radares.

La Costa Verde, en Asturias: 87 radares.

La Costa del Sol, en Málaga: 78 radares.

La Costa da Morte, en La Coruña: 77 radares.

Costa Dorada, en Tarragona: 59 radares.

Rías Baixas, en Pontevedra: 53 radares.

La Costa Azahar, en Castellón: 38 radares.

Como podemos ver, los radares están muy bien distribuidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, hasta el punto que nos dejan bien claro las zonas en los que hay un mayor número en cuanto a radares.

Creemos que esta tendencia va a seguir aumentando en estos próximos años, puesto que cada vez hay más radares y las tecnologías utilizadas se han perfeccionado más en estos últimos años, por lo que son más eficaces, año a año, lo que también hace que tengan un mayor efecto disuasorio, sin olvidarnos de la capacidad recaudatoria que tienen para las administraciones.