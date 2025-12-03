Sesé, IVECO y el Gobierno de Aragón impulsan el primer proyecto piloto de conducción autónoma de vehículos pesados del sur de Europa

Sesé, IVECO y el Gobierno de Aragón han firmado hoy un convenio de colaboración para poner en marcha el primer proyecto piloto de camiones autónomos en tráfico real del sur de Europa. El objetivo es que en 2028 circulen dos vehículos pesados de nivel 4 de autonomía —conducción autónoma con supervisión de un conductor a bordo— en condiciones óptimas de operación en autovía entre Zaragoza y Madrid.

De esta forma, Aragón se convierte en una región pionera en el impulso de la innovación en el sector logístico, ayudando al desarrollo de una tecnología capaz de reducir el consumo de combustible, disminuyendo así el impacto medioambiental de cada trayecto, incrementar la seguridad en las carreteras, mejorando el confort de los conductores, y optimizar los costes de toda la cadena de suministro.

Este acuerdo convierte a Aragón en una región pionera en innovación logística, posiciona a IVECO como actor clave en el desarrollo de la conducción autónoma aplicada al transporte de mercancías pesadas y refuerza el liderazgo de Sesé en la transformación de la cadena de suministro del futuro.

Compromiso con la seguridad y la sostenibilidad

Para alcanzar este hito, se prevé un calendario de pruebas entre 2026 y 2027 centrado en la calibración de sistemas, seguridad y validación tecnológica. Posteriormente, durante la segunda mitad de 2028, los vehículos podrán realizar de manera progresiva la ruta Zaragoza–Madrid bajo supervisión técnica experta.

Este desarrollo tiene como objetivos reducir el consumo de combustible, contribuyendo a un transporte más eficiente y sostenible; incrementar la seguridad vial gracias a sistemas de conducción autónoma avanzados y optimizar los costes de la cadena de suministro, ofreciendo nuevas oportunidades de eficiencia a las empresas del sector.

IVECO, referente europeo en innovación

IVECO lleva años investigando y desarrollando soluciones de conducción autónoma y conectada, con proyectos pioneros de platooning y pruebas en distintos países. Este nuevo piloto supone un paso más en la estrategia de la compañía para situar a España como referente en el desarrollo de tecnologías que marcarán el futuro del transporte.

Jaime Sánchez, director de Estrategia y Gobernanza de Innovación en Iveco Group, ha indicado que «Este proyecto es una muestra más del desarrollo que Iveco Group inició hace años con los primeros proyectos de Platooning, y que continúa haciendo actualmente con pruebas en centro Europa, y del futuro que prevé para nuestros clientes en la próxima década. Esta prueba muestra la gran importancia que el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte tiene en un país, como España, cuya posición periférica es, a la vez, una ventaja y un reto para la rentabilidad de nuestros clientes”.

Sesé avanza hacia una automatización integral de la cadena de suministro

Con el apoyo en el desarrollo de esta nueva tecnología, Sesé busca continuar con su estrategia de digitalización y automatización integral de la cadena de suministro, desarrollando nuevas soluciones que incrementen la competitividad global de las operaciones a la vez que mejoren la seguridad de los conductores y aporten un mayor valor añadido a sus clientes.

«Dentro de la transformación que está viviendo la cadena de suministro de forma global, el objetivo prioritario es lograr al mismo tiempo una mayor eficiencia en todas las operaciones y un incremento de la sostenibilidad medioambiental. La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la conducción autónoma dentro de un ecosistema general de automatización de la cadena de suministro, es el único camino para lograr estos dos objetivos al mismo tiempo y ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes”, ha señalado Héctor Cebrián, responsable de sostenibilidad y relaciones institucionales de Sesé.

Aragón, polo logístico europeo

Por su parte, representantes del Gobierno de Aragón han destacado la importancia de este acuerdo para reforzar el posicionamiento de Aragón como polo logístico europeo y para seguir avanzando en la transición hacia un transporte más innovador y sostenible.

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha asegurado que «Es una iniciativa revolucionaria para tres sectores, la logística, la automoción y la tecnología, que ya son claves en Aragón y cuyo peso seguirá creciendo en los próximos años».

«Sin duda, esta colaboración constituye una oportunidad para fortalecer la competitividad y la autonomía tecnológica en Aragón, generando valor añadido en nuestra economía y creando empleo cualificado. El Gobierno de Aragón se involucra en esta iniciativa porque nos posiciona de forma innegable como un referente innovador, en materia de desarrollo tecnológico y de sostenibilidad en los ámbitos logístico e industrial».