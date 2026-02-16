El sencillo truco para sacar tu coche aparcado en un espacio muy estrecho sin dañarlo: lo vas a aplicar siempre

Para muchos conductores, salir de un hueco de aparcamiento se puede volver una auténtica odisea. A menudo, el problema comienza al pisar el acelerador, ya que un exceso de presión sobre el pedal puede hacer que el vehículo avance más rápido de lo previsto y, en consecuencia, choque con el vehículo contiguo. En este contexto, un creador de contenido ha compartido un vídeo en TikTok en el que explica la técnica correcta para evitar estos acelerones y maniobrar como es debido.

Cuando un conductor se siente «atrapado» en un espacio pequeño, piensa que la mejor opción es pisar el acelerador para ganar movimiento. El problema es que el acelerador no ofrece la precisión necesaria para desplazamientos milimétricos. El secreto está en dejar que el propio coche avance por sí solo utilizando su mecánica natural y controlando el movimiento con el freno.

El truco para sacar tu coche aparcado en un espacio pequeño

«Si te cuesta moverte en espacios reducidos, como al estacionar, hay una forma muy sencilla de hacerlo sin riesgo de dar acelerones y chocar. El error más común es avanzar pisando el acelerador, ya que el pie puede irse de más y golpear el auto de adelante o de atrás. En un coche manual, puedes hacerlo sin tocar el acelerador: coloca primera o reversa (funciona igual en ambas), quita el freno de mano y empieza a soltar poco a poco el embrague hasta que sientas que el auto casi se apaga y escuches un leve sonido o vibración característica.

En ese punto, mantén el embrague fijo y comienza a soltar suavemente el freno; el coche avanzará solo, muy despacio. Controla el movimiento únicamente con el freno, retirándolo muy poco a poco, sin soltarlo de golpe, para que el avance sea suave y preciso. El embrague se mantiene en ese mismo punto mientras calculas la distancia. En los vehículos automáticos es aún más fácil: coloca la palanca en «D» o en reversa y suelta progresivamente el freno; el auto avanzará por sí solo sin necesidad de acelerar. Solo debes controlar la velocidad con el freno y detenerte cuando estés cerca del otro vehículo u obstáculo».

En vehículos con transmisión manual, la clave está en el control del embrague. Lo primero es engranar la marcha correspondiente (primera si se va hacia delante o reversa si se va hacia atrás) y asegurarse de que el freno de mano está quitado. A continuación, hay que empezar a soltar el embrague muy lentamente hasta llegar al llamado «punto de fricción». Este punto es muy fácil de identificar, ya que el coche empieza a vibrar ligeramente y se percibe que el motor está a punto de calarse.

En ese instante, se va levantando el pie del freno poco a poco. El coche avanzará lentamente sin necesidad de acelerar. El embrague se debe mantener fijo en ese punto durante toda la maniobra. No conviene soltarlo por completo ni jugar constantemente con él. Uno de los aspectos más importantes al aplicar este método es la delicadeza en los movimientos. La maniobra debe hacerse con calma, soltando milímetro a milímetro.

En vehículos con transmisión automática, el procedimiento es incluso más sencillo. Para salir de un hueco estrecho, basta con seleccionar la posición «D» (Drive) si se va hacia delante o engranar la marcha atrás si se necesita retroceder. A continuación, se suelta lentamente el pie del freno y el coche comenzará a desplazarse suavemente sin necesidad de tocar el acelerador.

La velocidad se regula únicamente con el freno. Si se necesita avanzar un poco más, se libera ligeramente; si se requiere detener el movimiento, se presiona de nuevo. Al igual que en los coches manuales, la clave está en evitar el acelerador.

Consejos de la DGT

«Cuando el estacionamiento es paralelo al borde de la calzada (en línea), es recomendable detenerse a la altura del vehículo aparcado. En ese punto comienza la marcha atrás con el volante girado hacia el lado donde se aparca y, una vez más, comprobando los espejos retrovisores. Cuando medio coche esté dentro, cambie el giro del volante y siga hacia atrás hasta encajarlo. Otra forma de estacionar es en batería, perpendicular a la acera. La mecánica es similar al anterior, aunque conviene tener en cuenta un detalle: cómo están pintadas las líneas de estacionamiento (inclinadas o perpendiculares), para afrontar la maniobra de la forma más adecuada, «de morro» o marcha atrás».

En cuanto al estacionamiento en batería, lo ideal es situar el paragolpes trasero en línea con el vehículo aparcado. Después, hay que girar al máximo el volante hacia el lado donde está el hueco y dar marcha atrás. A continuación, se cambia la dirección del volante para corregir la trayectoria y acabar la maniobra. Si es necesario, se puede dar marcha adelante para centrar el coche.