Santana Motors, la histórica firma automovilística andaluza, renace en España y comenzará el ensamblaje de sus modelos en diciembre en su planta de Linares (Jaén). El fabricante automovilístico entrará en el mercado español con dos modelos, a los que se le sumarán otros dos más entre finales y principios del 2027, centrándose en el segmento de los SUV y 4×4. La actividad se ha retomado gracias a un acuerdo firmado con las chinas Anhui Coronet y Zhengzhou Nissan Automobile (ZNA), producirá sus vehículos en sus instalaciones jienenses tras 14 años de su cierre.

Así lo ha señalado Eduardo Blanco, CEO de Santana Motors, en un encuentro con los medios de comunicación, al que ha asistido este diario, en el que ha confirmado sus planes de expansión de la marca, que también comercializará sus modelos en Portugal, Italia, Gibraltar y Andorra, como primera fase de la expansión internacional, para luego centrar el foco en el norte de Europa para una segunda fase, de la que no se han especificado los países.

La firma pretenden vender 3.000 unidades en su primer año de comercialización, en el que no se adentrará en el mundo del motor 100% eléctrico, ya que habrá un modelo diésel -él cual ocupará el 80% de las matriculaciones- y otro híbrido enchufable -que se quedará con el 20% restante-. Con esta cifra, Santana Motors acapararía el 20% total del mercado dentro del segmento de los SUV de gran tamaño y 4×4, donde compite con Ford y Toyota.

La planta de ensamblaje de vehículos supondrá una inversión estimada de cinco millones de euros y la creación de hasta 50 empleos administrativos y 150 en producción con una capacidad máxima de 40.000 unidades al año. Por el momento, comenzarán en diciembre con una línea de ensamblaje a dos turnos capaz de montar 5.000 coches al año, a la que se sumará más adelante una segunda con una capacidad de 8.000 unidades anuales, también de dos turnos.