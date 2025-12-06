Santana Motors inicia una nueva etapa para la industria de la automoción con el renacimiento oficial de una marca histórica y el regreso de la producción de vehículos a la ciudad de Linares (Jaén). La compañía vuelve a pisar fuerte, manteniendo viva la leyenda que comenzó en 1956 con la producción de modelos de Iveco, Suzuki y Land Rover, que convirtió a esta fábrica en un referente internacional de los todoterrenos. Ahora la instalación producirá sus propios coches y los del Gurpo BAIC, tras alcanzar un acuerdo con el gigante chino.

La compañía inicia su actividad con una propuesta de producto que arranca con dos pick-ups: Santana 400D, equipado con un motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros, orientada a profesionales y entornos urbanos que requieren cero emisiones en sus trayectos diarios.

Aunque estos no serán los únicos modelos que se ensamblarán en la factoría andaluza. Santana Motors ha anunciado un acuerdo industrial y comercial con BAIC, que convierte a la compañía española en su socio exclusivo para la comercialización en Europa de una nueva gama de vehículos todoterreno bajo la marca Santana. La firma ya había dejado claro que no sería rentable ensamblar sólo sus modelos en Linares y busca nuevas alianzas para alcanzar el nivel de producción máxima de 5.000 vehículos al año.

La nueva gama estará formada por dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño, cubriendo segmentos esenciales del mercado europeo. Estos modelos se introducirán progresivamente entre 2026 y 2028, y llegarán a Linares en formato SKD para su ensamblaje en la Santana Factory, donde se completará su producción antes de su salida a la carretera.

El alcance del acuerdo va mucho más allá. Santana Motors y BAIC ya trabajan conjuntamente en el desarrollo de nuevos modelos basados en plataformas del grupo asiático, sobre las que Santana está diseñando estilos propios, con identidad y lenguaje estético plenamente Santana. Esta colaboración permitirá no sólo ampliar la gama, sino también acceder a mercados globales con productos diferenciados, fruto de un modelo de trabajo conjunto entre equipos chino-españoles que combina transferencia tecnológica, innovación y una visión compartida de crecimiento internacional.

Santana: la producción regresa a Linares

En un momento especialmente relevante para la industria española, Santana Factory reabre sus puertas para albergar la producción de la nueva generación de vehículos de la marca. Esta instalación histórica de Linares ha sido modernizada y adaptada para acoger procesos industriales de última tecnología.

La línea de producción ya está operativa, preparada para ensamblar los nuevos modelos que llegarán en formato SKD. Se trata de un método de ensamblaje industrial en el que un fabricante envía a una planta de otro país el coche parcialmente desmontado, normalmente con la carrocería ya soldada y pintada, el motor y la transmisión montados, pero con los componentes principales sin ensamblar. De esta manera, la compañía logra reducir aranceles de importación, simplifica la logística y facilita la entrada en mercados nuevos con costes más bajos que un proyecto CKD.

Esta reapertura supone no sólo la recuperación de un espacio icónico, sino también la activación de un polo industrial estratégico para la provincia de Jaén y para el conjunto del sector de la automoción en España. Más allá del empleo directo, su impacto en la economía local será considerable gracias a la contratación de proveedores de la zona, al fortalecimiento de la industria auxiliar y al incremento de la actividad que genera el retorno de un fabricante histórico.