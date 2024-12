El mercado automovilístico español venderá un 20% menos de coches en 2025 para cumplir con las nuevas normas de Bruselas sobre emisiones de CO2 con el objetivo de evitar multas millonarias. Según las previsiones de Faconauto, España matriculará 1.026.000 unidades el próximo año, cifra a la que habría que restar entre 161.000 y 180.000 entregas en caso de que se mantengan las sanciones de la normativa CAFE de la Unión Europea (UE), lo que se traduce en un recorte de un 20% de las previsiones.

Así lo ha señalado, la presidenta de la patronal de los concesionarios, Marta Blázquez, en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha pedido eliminar las multas a los fabricantes de coches que incumplan con la reducción de los objetivos de emisiones de CO2 previstos para 2025, ya que, con estas sanciones, teme que, en lugar de acelerar la electrificación, se produzca una reducción de la oferta, un encarecimiento de las tecnologías limpias y un aumento de la dificultad en el acceso de los consumidores a este tipo de motorizaciones frenando la incorporación de vehículos sostenibles a parque automovilístico.

«Si siguen las multas y no tenemos una certidumbre clara de que vaya a haber un cambio en las políticas europeas, no se podrá dar el mercado de un millón en España, porque si no se venden más eléctricos, no se pueden vender más coches de combustión», ha recalcado Blázquez.

Más coches de combustión, más multas

Una reducción de las operaciones comerciales en el mercado español para 2025 provocadas por la obligación de reducir las matriculaciones de coches con motores de combustión para cumplir con el límite de emisiones, que el próximo año se situará en 93,6 g/CO2 km. Esto es, si no despega las ventas de coches eléctricos, las marcas se verán obligadas a contraer la demanda de coches de combustión para cumplir con la cifra de Bruselas con notable reducción del mercado total para evitar las multas que se elevan hasta 95 euros por gramo de CO2 de más por vehículo vendido.

Unos objetivos que ven complicado alcanzar desde la asociación, ya que para cumplir con los objetivos establecidos por la UE sería necesario que los coches eléctricos representaran el 25% de las matriculaciones del mercado total, es decir, unas 236.000 unidades comercializadas. Sobre todo cuando las ventas de coches 100% eléctricos han vuelto a descender en el mes de noviembre y en el año tan sólo suman 49.000 operaciones, lo que tan sólo representa el 5% del mercado total.

No sólo a las ventas, la reducción de la oferta de vehículos con motores de combustión en el mercado también afectará a la producción en las fábricas que se verán obligadas a reducir sus ensamblajes para cumplir con la regulación comunitaria.

Cerca del millón de ventas

Además, Blázquez ha destacado que el mercado español cerrará el año cerca del millón de unidades, pero no logrará superar esa barrera al terminar en 992.124 matriculaciones de turismos. Una cifra que supone un ligero incremento en relación con el mismo periodo de 2023, pero que refleja como España sigue siendo uno de los pocos países que aún no ha recuperado las cifras de ventas previas al impacto de la pandemia.

En lo que va de año, los fabricantes automovilísticos acumulan 911.503 ventas, que supone un aumento del 5,1%, tras sumar 83.339 nuevas matriculaciones en el mes de noviembre.