La razón por la que tu vecino pone un churro de piscina en la puerta de su coche

A veces encontramos ciertos objetos típicos de las piscinas, como los churros, esos flotadores de espuma que son tan coloridos y que tienen tanta flexibilidad y que encontraron una utilidad que no se esperaba fuera de la misma agua, la protección de las puertas de los vehículos en los garajes. Lo cierto es que bastantes conductores lo que han hecho es adoptar un método de lo más ingenioso para así poder evitar que los vehículos terminen siendo golpeados y rayados por los usuarios que aparquen al lado y que abrirán la puerta sin demasiado cuidado o control. ¿En qué va a consistir el truco de la botella en el techo de un vehículo aparcado? Pues cuando se cuelgan los churros de las puertas, lo que ocurre es que la flexibilidad y durabilidad terminan por crear una barrera de lo más efectiva y amortiguada contra dichos impactos.

Una solución de lo más económica

Nos encontramos ante una forma de solucionar barata y de sencilla instalación, siendo unos protectores improvisados que son accesibles para toda persona que se preocupe por el mantenimiento del vehículo. No olvidemos que los churros de piscina terminan siendo de gran resistencia frente a la humedad y los cambios de temperatura, de tal forma que son ideales para ser usados en garajes que se expongan a distintas condiciones a nivel climatológico. Lo cierto es que existen otras maneras de evitar golpes en el vehículo. Si queremos la protección de nuestra propia plaza de garaje en casa y se aparca al lado de una pared, se puede colocar una alfombra de goma sobre esta. De la misma forma es posible colocar en los bordes de las puertas un protector de goma que va a evitar disgustos en muchas situaciones y que se instala fácil en casa.

Conociendo más…

La goma protectora de puertas de Syoauto cuenta con unos 4,10 metros de largo y hasta 20 metros, no decolorándose ni agrietándose, siendo compatible con cualquier clase de vehículos. Para su instalación, solo hay que introducirla en el borde superior de la misma puerta, en base al manual de instrucciones, y que se ajuste cuidadosamente, siempre ayudado de un mazo pequeño con cabezal realizado en goma (el cual no viene incluido), y que se corta con unas tijeras al llegar al final. Piensa que el proceso al final no te va a llevar más de una decena de minutos.

Lo cierto es que cuatro metros, que es lo que mide en su totalidad una unidad de dicho protector, pueden acabar siendo suficientes para la protección del canto de las puertas, si solo se va a cubrir la parte lateral, pero si se quiere optar por la protección de la zona inferior, es posible que se necesiten hasta incluso 10 metros. No van a ser necesarios los adhesivos y se refuerzan con clips de metal en la misma goma.

Protectores de goma

Otra d las maneras económicas que existen para no arañar el vehículo es contar con dicho protector lateral en la puerta que estará realizado en goma EVA de gran calidad que tendrá una gran resistencia a la presión, al propio desgaste, los impactos y que será también flexible, de tal forma que protegerá de mejor manera al automóvil. El grosor de la espuma de dos centímetros va a garantizar la mejor amortiguación y evitará con eficacia los daños sobre la pintura o los arañazos cuando se aparque en aparcamientos o en los garajes.

La superficie en el interior de la espuma anticolisión se encuentra pegada con un adhesivo de gran calidad, que encaja de manera perfecta con el adhesivo de gran calidad, el cual encaja bien con la pared o el pilar en un ángulo de 90 grados o más. Para usarlo, solo hay que retirar el papel que reviste la espuma anticolisión y pegarla.

Unas interesantes soluciones

Al final todo vale, y más cuando lo que queremos es solventar los problemas que puede haber con los golpes que podemos o nos pueden dar al coche. Si, además, la solución en este sentido es eficaz y económica, pues mejor que mejor. Por este motivo, cada vez más personas optan por este tipo de soluciones.

Lo cierto es que cada cierto tiempo vemos como aparecen algunas soluciones para ayudar a que los conductores puedan mantener en el mejor estado posible su vehículo, algo que siempre es deseable y que hace que el coche se encuentre en el mejor estado de conservación posible.

Así que ya sabes, si quieres tener protegido tu coche te hemos dado algunas soluciones a este respecto que pueden ser realmente interesantes. Solo tienes que valorar todo esto y decidirte por la opción que te parezca más adecuada, y donde tú y tu vehículo vais a ser los que saldréis ganando.