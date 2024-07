La razón por la que la ITV está ‘tirando’ a miles de coches: no hay vuelta atrás

Llegan noticias que no son nada esperanzadoras. El caso es que hay un informe que ha hecho la AECA-ITV que es la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la ITV, que lo que ha hecho es dejar claro que cuanto más tiempo permanece un vehículo con su ITV caducada, va a ser peor el estado en el que se va a encontrar. Hay que tener claro que todavía hay bastantes conductores, que lo que ocurre es que para ellos la inspección técnica es una obligación de las llamadas indispensables. Pensemos que, como nos dicen los datos del Ministerio de Industria y Comercio, así como la DGT en el año 2022, un 34% de los coches que circulan por la red viaria, no la hay pasado. Esto hace que uno de cada tres vehículos con los que puedas cruzarte, no la han pasado.

Una inspección necesaria

No olvidemos que la Inspección Técnica de Vehículos ya es obligatoria para todos y que el único fin que tiene es el de poder garantizar la seguridad vial de la totalidad de los que circulan por las vías de España. Todo esto vale para garantizar que los elementos más importantes de nuestro coche, caso de los frenos, ruedas, amortiguación o la carrocería, están en un inmejorable estado y que tiene una gran fiabilidad. A todo esto, es preciso no olvidar que la ITV como tal es algo que es obligatorio para todos y lo que busca es que haya garantías de que los elementos más importantes de cada coche como los frenos, neumáticos, carrocería o amortiguación van a estar en un inmejorable estado de revista y que tendrán una gran fiabilidad. Una vez de que hemos dado un repaso somero a todo esto, hay que volver al objeto del estudio del artículo. No olvidemos que en AECA ITV ha dejado claro que un 28,3% de los vehículos que acuden a una estación con su inspección caducada desde hace algo más de un año se les rechazan por contar con defectos graves o bastante graves.

Lo que ocurre es que se han escondido por bastante tiempo y cuando se toma la decisión de presentarse, haciéndolo de manera incorrecta.

Incluso hay todavía mucho más, puesto que los que lo terminan haciendo con la inspección ya caducada entre dos y doce meses terminan siendo rechazados casi en un 25%. Este porcentaje no desciende en demasía si se compara con el anterior, y los que la tienen vencida hace un mes, que llegan a cerca del 17%. Todas están cifras nos dejan claro que el estado de mantenimiento de los coches no es el ideal para poder circular por las vías.

No olvidemos que el hecho de poder circular con la ITV caducada, no solo es un riesgo para la seguridad, lo que ocurre es que va a conllevar sanciones, puesto que no hará falta que haya un agente que te vaya a parar y que comprueba la vigencia, puesto que ahora existen cámaras que se instalan en las vías que lo van a comprobar de manera automática.

Las multas son de 200 euros, aunque es posible que se aplique a ellos un pronto pago del 50%, que es la misma cuantía que se va a aplicar si se sigue circulando con la ITV desfavorable.

La ITV no es un capricho

Todavía hay conductores que ven cómo la ITV casi parece un trámite doloroso por el que hay que pasar, aunque lo cierto es que de gran ayuda para que la seguridad vial sea más y mejor para todos, puesto que en este sentido todos estamos implicados.

Así que ya sabes, lo que debes tener claro es que la ITV está para que los vehículos cuenten con la seguridad y estén en estado de no ser un peligro para el propio conductor, pasajeros y el resto de vehículos/personas.

Deseamos que ahora tengas un poco más claro los motivos por los que la ITV se ha vuelto más seria. Lo cierto es que es una necesidad tal y como está la situación en nuestras carreteras.

Muchas veces se le quita importancia a temas como la ITV, lo cierto es que influye bastante en la mejor seguridad de los vehículos y donde todo influye para que el resultado sea de lo más positivo, algo que incluso sería mayor de no haber remolones en este sentido

Hay que encarar la visita a la ITV como una oportunidad para saber si nuestro coche está en perfecto estado de revista y si hay que hacer alguna modificación, se hace. Por este motivo, desde aquí os animamos a cumplir con las leyes, puesto que al final es beneficio para todos y merece la pena hacerlo, ¿no crees?