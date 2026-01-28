Qué es el relé de un coche: para qué sirve, cómo funciona y cómo saber si está dañado

🚨 A partir del 1 de enero de 2026, la baliza #V16Conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España. A lo largo de 9 vídeos nuestros técnicos explicarán por qué la #V16Conectada puede salvarte la vida. ℹ️👉 https://t.co/DwPcDEo7yl pic.twitter.com/Durvn8XlwW

En primer lugar, se activará un interruptor del vehículo , es decir, encender unas luces o girar una llave. A partir de ahí, llegará como una especie de corriente eléctrica pequeña al relé desde el interruptor y la bobina del mismo se energiza y creará como una especie de campo magnético, que atraerá un contacto interno y cerrará el circuito principal. Luego, pasará una corriente más fuerte hacia el componente eléctrico y al soltar, lógicamente, la corriente se cortará, el campo magnético se desaparecerá y el contacto volverá a abrirse, apagando el dispositivo por completo.

Cómo saber si está dañado

¿Cómo es posible saber si el relé del coche está dañado? Pues muy fácil, si sufres en tu vehículo los siguientes casos es probable que estés ante un escenario de tal calibre. En primer lugar, estará dañado si los componentes no funcionan, es decir, las luces, el pito, el sistema… todos estos dependerán de que el relé se active para su buen funcionamiento. Por otro lado, también es síntoma de que haya un funcionamiento intermitente, es decir, se enciende y se apaga sin ningún motivo. El hecho de no escuchar un simple ‘click’ del relé al encender el interruptor también es señal de que algo no va bien, al igual que ocurre con los olores a quemado o sobrecalentamiento. Si lo cambiamos por otro dispositivo nuevo, los problemas deberían desaparecer.

Cuánto cuesta cambiarlo

Todo conductor que tenga que cambiar el relé del coche porque haya sufrido una de las citadas averías debe saber que es una pieza bastante económica y fácil de sustituir. En condiciones normales, su precio puede oscilar entre los 5 y 30 euros, dependiendo por supuesto del tipo y del modelo del vehículo. La mano de obra, en estos casos, suele ser mínima porque es fácil de cambiar. Eso sí, si lo llevas a un taller mecánico el coste suele incrementarse entre 20 y 60 euros, aunque en coches modernos lógicamente suele ser algo más caro.