Okgreen COCHES

Qué es el relé de un coche: para qué sirve, cómo funciona y cómo saber si está dañado

Descubre qué es un relé del coche y para qué sirve: cómo saber si está daño, funciones...

Carnet de conducir internacional: cómo sacarlo y dónde se solicita

pieza motor coche

Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas capaces de realizar diferentes funciones para lograr que el coche en cuestión pueda trasladarse sin ningún tipo de problema. A continuación, os vamos a detallar qué es un relé del coche, para qué sirven, sus respectivas funciones, cómo se cambian y cómo saber si está dañado o en buen estado, entre otros asuntos.

Qué es un relé de coche

Un relé del coche es como una especie de elemento eléctrico que funciona como si fuera un interruptor controlado electrónicamente. Su función principal es permitir que una corriente pequeña, como, por ejemplo, la que viene de un elemento más grande o de la centralita, controle una más grande sin sobrecargar el sistema. Gracias al relé, los elementos como las luces, el motor de arranque, el pito o el aire acondicionado, entre otros, pueden funcionar de forma óptima y segura. En resumen, podemos decir que este elemento protege los circuitos del coche y garantiza que los dispositivos eléctricos reciban la potencia necesaria sin dañar ningún otro dispositivo o cableado.

Para qué sirve y dónde está

Tal y como hemos destacado líneas atrás, este elemento sirve para proteger los sistemas eléctricos del vehículo, pues permite activar componentes que necesitan, entre otras funciones, mucha energía usando una señal eléctrica pequeña, evitando sobrecargadas y daños en los interruptores. Normalmente, se encuentran dentro de la caja de fusibles, que suele estar ubicada en el compartimento del motor o debajo del tablero, es decir, cerca del volante. En su interior, están colocados y protegidos de la suciedad, polvo, humedad y altas temperaturas.

Cómo funciona

En primer lugar, se activará un interruptor del vehículo, es decir, encender unas luces o girar una llave. A partir de ahí, llegará como una especie de corriente eléctrica pequeña al relé desde el interruptor y la bobina del mismo se energiza y creará como una especie de campo magnético, que atraerá un contacto interno y cerrará el circuito principal. Luego, pasará una corriente más fuerte hacia el componente eléctrico y al soltar, lógicamente, la corriente se cortará, el campo magnético se desaparecerá y el contacto volverá a abrirse, apagando el dispositivo por completo.

Cómo saber si está dañado

¿Cómo es posible saber si el relé del coche está dañado? Pues muy fácil, si sufres en tu vehículo los siguientes casos es probable que estés ante un escenario de tal calibre. En primer lugar, estará dañado si los componentes no funcionan, es decir, las luces, el pito, el sistema… todos estos dependerán de que el relé se active para su buen funcionamiento. Por otro lado, también es síntoma de que haya un funcionamiento intermitente, es decir, se enciende y se apaga sin ningún motivo. El hecho de no escuchar un simple ‘click’ del relé al encender el interruptor también es señal de que algo no va bien, al igual que ocurre con los olores a quemado o sobrecalentamiento. Si lo cambiamos por otro dispositivo nuevo, los problemas deberían desaparecer.

Cuánto cuesta cambiarlo

Todo conductor que tenga que cambiar el relé del coche porque haya sufrido una de las citadas averías debe saber que es una pieza bastante económica y fácil de sustituir. En condiciones normales, su precio puede oscilar entre los 5 y 30 euros, dependiendo por supuesto del tipo y del modelo del vehículo. La mano de obra, en estos casos, suele ser mínima porque es fácil de cambiar. Eso sí, si lo llevas a un taller mecánico el coste suele incrementarse entre 20 y 60 euros, aunque en coches modernos lógicamente suele ser algo más caro.

Lo más visto

Últimas noticias