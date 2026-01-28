Qué es el relé de un coche: para qué sirve, cómo funciona y cómo saber si está dañado
Descubre qué es un relé del coche y para qué sirve: cómo saber si está daño, funciones...
Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas capaces de realizar diferentes funciones para lograr que el coche en cuestión pueda trasladarse sin ningún tipo de problema. A continuación, os vamos a detallar qué es un relé del coche, para qué sirven, sus respectivas funciones, cómo se cambian y cómo saber si está dañado o en buen estado, entre otros asuntos.
Qué es un relé de coche
Un relé del coche es como una especie de elemento eléctrico que funciona como si fuera un interruptor controlado electrónicamente. Su función principal es permitir que una corriente pequeña, como, por ejemplo, la que viene de un elemento más grande o de la centralita, controle una más grande sin sobrecargar el sistema. Gracias al relé, los elementos como las luces, el motor de arranque, el pito o el aire acondicionado, entre otros, pueden funcionar de forma óptima y segura. En resumen, podemos decir que este elemento protege los circuitos del coche y garantiza que los dispositivos eléctricos reciban la potencia necesaria sin dañar ningún otro dispositivo o cableado.
