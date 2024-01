Fiat crece con el nuevo 600e. A la firma italiana, que conquista el centro de las ciudades con el Cinquecento, le ha salido un hermano mayor con más espacio, más autonomía, más tecnología y más confort. Un modelo 100% eléctrico con una cómoda habitabilidad para cinco personas y con más de 400 kilómetros de autonomía, que representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas de los viajes largos. ¿El precio? 179 euros al mes con un cargador Wallbox de regalo.

El nuevo 600 100% eléctrico se comenzó a comercializar en el mercado español el pasado mes de septiembre y contará con una motorización híbrida de 100 CV (81 kW) de cambio automático y nueva transmisión eléctrica de doble embrague y seis velocidades que incluye un motor eléctrico de 21 kW. Una versión que se podrá pedir desde el próximo mes de febrero en la red de concesionarios de la marca, pero de la que por el momento se desconoce su precio para España.

Tal y como ha explicado el fabricante automovilístico con sede Turín (Italia) a este diario, se espera que el nuevo Fiat 600 e -incluyendo la motorización híbrida que llegará en febrero- registre cerca de 10.000 operaciones comerciales en 2024. Un modelo que impulsará las ventas de la marca en el mercado español, que han cerrado el ejercicio con casi 40.000 matriculaciones.

Al volante del nuevo Fiat 600e

Tras varias tomas de contacto en Turín para conocer el modelo estrella de la firma italiana, OKDIARIO se ha montado por primera vez en el nuevo Fiat 600e. En un recorrido de algo más de 200 kilómetros, que conectaba Madrid con Valladolid, este modelo del segmento B-SUV destaca por una dirección suave y que se adapta con precisión a las trazadas de la carretera, así como una frenada que se agarra a la calzada en caso de emergencia -nos encontramos un perro en la carretera en plena tierra de pinares-.

Un viaje que hemos hecho en modo eco para evitar gastar autonomía y llegar a la provincia de Valladolid sin hacer parada para recargar. Aunque, este modelo también cuenta con modo normal y sport. Este último lo hemos utilizado en algunos tramos de nacional para adelantar y nos ha sorprendido su capacidad de aceleración, lo que convierte al 600e en un coche dinámico y capaz de adaptarse a distintos tipos de conducción. Una combinación que nos dio un consumo inferior a 20 kWh/100 km, aunque la marca homologa 15,5 kWH/100 km.

El modelo ensambla un motor con una potencia de 115 kW y proporciona una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos, que presenta una gran autonomía eléctrica. Las baterías de iones de litio con una capacidad de 54 kWh proporcionan una autonomía de más de 400 km en el ciclo combinado WLTP y de más de 600 km en el ciclo urbano, lo que convierte al nuevo Fiat 600e en el vehículo ideal tanto para el uso diario en ciudad como para las escapadas de fin de semana.

Para optimizar el tiempo de carga, está equipado con un sistema de carga rápida de 100 kW. Menos de media hora basta para cargar la batería al 80%, más o menos el mismo tiempo que se necesita para preparar el coche para una escapada de fin de semana. El modelo también viene con un cargador embarcado de 11 kW y un cable modo 3 para cargarlo en casa o fuera de ella, garantizando la carga completa en menos de seis horas.

Fiat crece con el 600e

Con unas dimensiones de 4.171 m de largo, 1.523 m de alto y 1.781 m de ancho, el nuevo Fiat 600e está disponible en cinco puertas y presenta un gran espacio con capacidad para que cinco personas viajen de forma cómoda, a lo que hay que sumar un maletero de gran tamaño, ya que presume de 360 litros de carga y está equipado con portón eléctrico manos libres. Una habitabilidad a la que hay que sumar los 15 litros de almacenamiento interior en los que los clientes pueden guardar sus objetos personales en el túnel central que viene con un cubreobjetos personalizado, en los bolsillos de los asientos y en los estratégicos espacios de almacenamiento delanteros.

En el diseño exterior, el hermano mayor del 500 presenta un rostro más afilado y asertivo, un aspecto renovado tanto frontal como lateral, además de una renovada firma lumínica LED. El diseño exterior, elegante y dinámico a la vez, se ve realzado por las llantas de aleación de 18 pulgadas, los faldones y los pasos de rueda en negro mate, mientras que el diseño característico italiano también se aprecia en la bandera italiana en el parachoques trasero. Varios rasgos realzan sus líneas exteriores, detalles en negro brillante, cromados, así como los nuevos pilotos traseros.

Diseño interior cómodo y elegante

En su interior, el nuevo Fiat 600e transmite a la perfección la Dolce Vita italiana y el alma más pop de la marca manteniendo la elegancia que tanto identifica a la marca. No obstante, lo que más llama la atención es el confort al volante gracias a los asientos de piel sintética de color marfil -con el monograma FIAT- equipados con regulación eléctrica, función de masaje y calefacción de 3 niveles.

El último lanzamiento del fabricante automovilístico italiano es el primer compacto que ofrece la cromoterapia. Los clientes pueden seleccionar hasta 8 colores diferentes tanto para la luz ambiental como para la pantalla de la radio, con hasta 64 combinaciones diferentes, para una experiencia envolvente cromática sin precedentes.

Además, cuenta con un sistema de sonido con 6 altavoces, radio con pantalla táctil de 26cm (10,25 pulgadas) totalmente personalizable con navegador, CarPlay y Android Auto inalámbricos, un cuadro digital TFT de 18cm ( 7 pulgadas) y servicios conectados completan la oferta.

El Nuevo Fiat 600e también está repleto de funciones de seguridad y asistencia de última generación que lo preparan para el día a día. Ofrece el nivel 2 de conducción asistida, lo que aporta todas las ventajas asociadas a tu viaje, ya sea un trayecto urbano como un viaje largo de carretera.

Un eléctrico por 23.000 euros

En los concesionarios de la firma, el nuevo Fiat 600e está disponible desde 23.150 euros -incluyendo las campañas de la compañía y las ayudas del Gobierno a la compra de eléctricos plan Moves III-, siendo el 600e RED la versión de acceso. No obstante, los clientes también tienen la opción de pagar 179 euros al mes con una entrada de 3.895 euros, que incluye renting y seguro a todo riesgo sin franquicia.

El tope de gama, 600e La Prima, ofrece estilo, tecnología y confort al 100% para garantizar una experiencia Dolce Vita italiana por 40.950 euros. Disponible en 4 colores diferentes que recuerdan la belleza italiana y los paisajes naturales: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy.