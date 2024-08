Las preguntas más falladas del carnet de conducir este año: no vas a acertar ni una

El examen de teoría para obtener el permiso B de conducir es el paso primero que deben atravesar los conductores. Para que sea más sencillo para los estudiantes, la famosa editorial especializada en formación vial PONS, lazó recientemente un informe nuevo sobre las 10 preguntas que más se fallan n los test de preparación para obtener el permiso B. Esta recopilación de las preguntas que tienen más problemas han sido las que se han producido entre los meses que van de enero a julio, todo ello estando basando en los test que se hacen en la plataforma de PONS. Como conclusiones, lo que más han destacado son las dudas más habituales sobre definiciones básicas de las clases de vehículos o sobre la obligatoriedad de estar sometido a las pruebas de detección de alcoholemia que se han unido a las preguntas que están en relación con los últimos cambios normativos sobre las ZBE y las limitaciones en materia de velocidad en el interior de las zonas urbanas.

Conociendo las 10 preguntas más falladas en este 2024

Pregunta 1:

Si encontramos esta señal a la entrada de una calle, ¿qué indica?

A. Entrada prohibida a los automóviles.

B. Zona de Bajas Emisiones.

C. Entrada prohibida a todos los vehículos a motor.

Respuesta correcta: B

Se puede confundir con la señal P-33 de visibilidad reducida que se cambió para no confundirse con a señal de bajas emisiones.

Pregunta 2:

¿Cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo en una vía urbana con plataforma única de calzada y acera?

A) 45 km/h.

B) 50 km/h.

C) 20 km/h.

Respuesta correcta: C

Fue en 2021 cuando entraron en vigor los límites genéricos de velocidad en las ciudades y travesías españolas. Cuando no hay diferencia en cuanto a altura entre acera y calzada, el límite es de 20 km/h.

Pregunta 3:

El propietario de un vehículo, ¿está obligado a notificar su venta?

A) No, la obligación corresponde al comprador.

B) Sí, todas las modificaciones en la documentación debe notificarlas en un plazo de 15 días.

C) Sí, a la Jefatura Provincial de Tráfico en el plazo de 10 días.

Respuesta correcta: C

Se debe notificar para evitar problemas a la Jefatura. La misma es posible realizarla en Notificación de venta (dgt.gob.es).

Pregunta 4:

Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes del cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?

A) Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento.

B) Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida.

C) Advertirlo mediante destellos o señales acústicas.

Respuesta correcta: B

El limpiaparabrisas es mejor que vaya a velocidad rápida porque ayuda a que se tenga la mejor visibilidad posible y así tomar buenas decisiones al respecto.

Pregunta 5:

Si quiere girar a la derecha, con la flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso?

A) No, porque la luz roja me prohíbe girar.

B) No, porque la flecha verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que se aproximen.

C) Sí, porque la flecha verde me obliga a girar.

Respuesta correcta: B

Así es como los indica el artículo 146, puesto que para realizar dicha maniobra, el conductor se debe situar en el carril que corresponda, de no ser así debe respetar el semáforo dependiendo de la dirección del carril en el que se encuentre.

Pregunta 6:

¿Puede circular cualquier vehículo por una calzada con esta señalización?

A) No, porque es una vía exclusiva para automóviles.

B) Sí.

C) Sí, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar.

Respuesta correcta: B

Sí, como así viene recogido en el Reglamento, aunque es fácil poder caer en confusión con las otras dos opciones.

Pregunta 7:

El vehículo derivado de turismo está destinado a…

A) transporte de personas.

B) transporte simultáneo o no, de personas y mercancías.

C) servicios o a transporte exclusivo de mercancías.

Respuesta correcta: C

El propio Reglamento General de Vehículos dice que los vehículos derivados de turismos están destinados a servicios o transporte exclusivo de mercancías, derivado de un turismo del que va a conservar la carrocería y tiene solo una fila de asientos.

Pregunta 8:

¿Se considera un ciclomotor como un vehículo de motor?

A) No.

B) Sí, porque tiene motor.

C) Sí, porque es un vehículo autopropulsado.

Respuesta correcta: A

En el Reglamento deja claro que un ciclomotor no está considerado como un vehículo a motor, puesto que se le excluye como pasa con los tranvías.

Pregunta 9:

Los agentes pueden someter a las pruebas de alcoholemia…

A) a los conductores que sean denunciados por alguna infracción.

B) a cualquier usuario de la vía con síntomas de estar bajo los efectos del alcohol.

C) a cualquier conductor, pero nunca a los ciclistas o peatones.

Respuesta correcta: A

El artículo 21 del Reglamento General de Circulación deja claro que las personas obligadas a realizar esta investigación por los agentes, van a ser los conductores que sean denunciados por haber cometido alguna infracción del reglamento.

Pregunta 10:

¿Se permite hacer uso de ráfagas con el alumbrado de largo alcance para advertir al vehículo que le precede la intención de adelantar?

A) No.

B) Sí, pero únicamente fuera de poblado.

C) Sí, tanto en poblado como fuera de poblado.

Respuesta correcta: C

Aquí el Reglamento en los artículos 109 y 11 dice que se debe hacer en las dos formas. La mejor manera para evitar deslumbramientos.