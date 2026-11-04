Potencia, eficiencia y etiqueta ECO: las claves del OMODA 5 SHS híbrido para revolucionar las carreteras españolas

Cumplido ya su primer año en las carreteras españolas tras su llegada en noviembre de 2025, el OMODA 5 SHS híbrido reafirma su papel clave dentro del segmento crossover compacto. Su lanzamiento supuso un hito para OMODA & JAECOO en España al convertirse en el primer vehículo híbrido de la compañía en nuestro país, culminando una completa gama multienergía que abarca alternativas de combustión, híbridas y 100% eléctricas.

Respaldado por la arquitectura Super Hybrid System (SHS), el OMODA 5 SHS híbrido se ha asentado como una solución ideal para quienes buscan la practicidad diaria de la etiqueta ECO. Una propuesta madura y equilibrada que destaca por su agradable confort de marcha, su diseño de vanguardia y un nivel de equipamiento y seguridad propio de segmentos superiores.

224 CV de potencia y un consumo de 5,3 l/100 km

El alma del nuevo OMODA 5 SHS híbrido radica en su sofisticada mecánica híbrida autorrecargable. El sistema combina un motor térmico de gasolina 1.5T DHE de quinta generación (que alcanza un sobresaliente 44,5% de eficiencia térmica) con dos motores eléctricos y una transmisión de accionamiento híbrido DHT de alta eficiencia.

El trabajo conjunto de ambos propulsores eroga una potencia combinada de 165 kW (224 CV) y 295 Nm. Unas cifras que permiten al SUV acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. Sin embargo, esta contundencia no penaliza el bolsillo: homologa un consumo mixto bajísimo de 5,3 l/100 km en ciclo WLTP y unas emisiones de 120 g/km, lo que le exime de pagar el impuesto de matriculación en España.

Gran parte de este dinamismo se debe a su batería de litio-ferrofosfato de 1,83 kWh, capaz de entregar una potencia de descarga instantánea de 85 kW, garantizando empuje y agilidad en maniobras críticas como adelantamientos e incorporaciones.

Un diseño renovado y un habitáculo que roza la categoría premium

A nivel estético, el OMODA 5 SHS híbrido reafirma su personalidad futurista alineada con el lenguaje de diseño de sus hermanos mayores (OMODA 7 SHS híbrido enchufable y OMODA 9 SHS híbrido enchufable). Mantiene sus cotas compactas (4,44 metros de largo), pero estrena un frontal exclusivo con una parrilla paramétrica sin bordes de efecto tridimensional y las afiladas luces diurnas LED con diseño Sharp Blade. En la parte posterior destacan las ópticas Digital Piano Key unidas de lado a lado y su deportivo spoiler posterior.

En el interior se erige como un auténtico santuario de confort y aislamiento. La insonorización del habitáculo (NVH) ha sido cuidada al detalle con cristales acústicos de doble capa y capas de aislamiento térmico y sonoro.

En el apartado digital, destaca la gran pantalla doble curvada compuesta por dos LCD de 12,3 pulgadas cada una, impulsada por el potente procesador Qualcomm 8155, que arranca el sistema en tan solo 4 segundos. El equipamiento se completa con un asistente de voz inteligente activado por el comando “Hola, OMODA”, carga inalámbrica de 50 W con rejilla de ventilación, compatibilidad por Bluetooth con Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de sonido de alta fidelidad firmado por Sony con 8 altavoces en el acabado superior.

A pesar de albergar el sistema híbrido, la habitabilidad interior se mantiene intacta sobre la plataforma multienergía T1X, ofreciendo un maletero de 372 litros (ampliable a 1.079 litros con la segunda fila abatida) y espacio para una rueda de repuesto.

Seguridad 5 estrellas y el mejor respaldo del mercado

Fiel al compromiso de la marca, la seguridad es un pilar irrenunciable. El OMODA 5 SHS híbrido equipa de serie una estructura fabricada en un 78% con aceros ultrarresistentes, airbag central delantero entre conductor y pasajero y 20 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos destacan la cámara multifunción Bosch EVO de tercera generación, el control de crucero adaptativo, la frenada de emergencia autónoma, el detector de punto ciego y, en el acabado Premium, la cámara de visión panorámica de 540°.

Para ofrecer la máxima tranquilidad a sus compradores, OMODA respalda este modelo con la mejor cobertura del sector: siete años de garantía oficial o 150.000 km, tres años de asistencia en carretera y ocho años de garantía en la batería de propulsión. Todo ello apoyado por una red oficial en España que supera ya las 115 localizaciones y un centro logístico de recambios garantizados en 24 horas en la península y 72 horas en Baleares y Canarias.

Gama, precios y disponibilidad en España

El nuevo OMODA 5 SHS híbrido ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de OMODA en España con dos niveles de acabado muy equipados y una paleta de seis colores monocromáticos y dos opciones bitono sin coste adicional de pintura: