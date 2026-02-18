Polestar ha anunciado que lanzará cuatro nuevos modelos 100% eléctricos entre 2026 y 2028 empezando con el Polestar 5, un gran turismo de lujo que será el coche insignia de la marca y cuyas primeras entregas llegarán el próximo verano. Lanzamientos con los que el fabricante automovilístico prevé aumentar sus ventas en el mercado ibérico, tras cerrar 2025 con un aumento de las matriculaciones cercano al 20%.

Así lo ha confirmado la firma sueca este miércoles, a través de un comunicado, en el que explica que la expansión de la nueva oferta de producto contempla una nueva variante de su modelo más vendido, el Polestar 4, programado para lanzarse a finales de este año y cuyas entregas comenzarán en el cuarto trimestre de 2026.

Igualmente, Polestar prepara una nueva generación de su sedán Polestar 2 para principios de 2027 y ya para 2028 llegará el SUV compacto Polestar 7

Por su parte, el Polestar 5, modelo que se espera que llegue el próximo verano, está equipado con un motor trasero eléctrico de fabricación propia que aporta hasta 450 kW y 660 Nm a los 650 kW y 1.015 Nm totales del Polestar 5 Performance. Eso permite al Polestar 5 Performance acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, mientras que el Polestar 5 Dual Motor de 550 kW lo hace en sólo 3,9 segundos. La velocidad de ambas versiones está limitada electrónicamente a 250 km/h.

Nuevos modelos de Polestar

Cabe recordar que el fabricante sueco elevó un 34% sus ventas en 2025, hasta comercializar 60.119 unidades en todo el mundo, su mejor registro histórico, tras impulsar su estrategia «todo sobre Europa» para fomentar su cuota de mercado en el mercado europeo.

«Tras nuestro mejor año de ventas, lanzamos la mayor ofensiva de modelos de nuestra historia, con cuatro vehículos eléctricos premium que llegarán al mercado en tres años. Nos dirigimos al mercado principal de vehículos eléctricos, donde la demanda y las ganancias son altas. Junto con la continua expansión de nuestra red de ventas minoristas y una creciente base de clientes, estamos sentando las bases para un crecimiento rentable y una mejora operativa», ha declarado el director ejecutivo de Polestar, Michael Lohscheller.