Polestar 4, el eléctrico sueco que combina diseño, rendimiento y seguridad

Polestar continúa consolidando su identidad como la única marca europea 100% eléctrica, y lo hace con un modelo que resume a la perfección su enfoque: tecnología, diseño escandinavo y prestaciones pensadas para el día a día. El Polestar 4 que combina innovación, seguridad y una experiencia digital avanzada, lanza ahora una oferta que sitúa su precio desde 49.900€, acercando el universo Polestar a un público más amplio.

Diseñado en Suecia y concebido para un uso real, el Polestar 4 no es sólo una apuesta por la electrificación, sino por una forma distinta de entender el coche: más intuitiva, más conectada y alineada con las necesidades actuales de movilidad.

Dos versiones eléctricas para dos formas de conducir

La gama Polestar 4 se articula en torno a dos configuraciones claramente diferenciadas, ambas con una gran batería de 100 kWh y una arquitectura pensada para ofrecer equilibrio entre autonomía, rendimiento y confort.

La versión Long range Single motor, con tracción trasera, ofrece 272 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, con una autonomía objetivo de hasta 620 km según ciclo WLTP. Es la opción ideal para quienes priorizan eficiencia, suavidad de conducción y viajes largos con menos paradas.

Para quienes buscan un carácter más deportivo, el Long range Dual motor incorpora dos motores eléctricos y tracción total, elevando la potencia hasta 544 CV y rebajando la aceleración de 0 a 100 km/h a 3,8 segundos, con una autonomía objetivo de 590 km. Prestaciones propias de un deportivo, integradas en un SUV eléctrico pensado para el uso diario.

Ambas versiones alcanzan una velocidad máxima de 200 km/h y mantienen un enfoque claramente orientado al confort y la estabilidad.

Autonomía y carga pensadas para viajar sin complicaciones

Uno de los grandes argumentos del Polestar 4 es su facilidad para afrontar viajes largos. Gracias a su batería de 100 kWh, el modelo combina autonomías elevadas con una capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% en unos 30 minutos.

En carga en corriente alterna. El sistema admite 11 kW de serie, con la posibilidad de alcanzar 22 kW con el Plus Pack, reduciendo significativamente los tiempos de carga en puntos públicos o privados compatibles.

Esta combinación convierte al Polestar 4 en un eléctrico preparado tanto para el uso urbano diario como para escapadas y viajes de larga distancia.

Un interior digital y cómodo, pensado para convivir con la tecnología

El habitáculo del Polestar 4 refleja el enfoque tecnológico de la marca, pero sin caer en la saturación. Todo está diseñado para que la tecnología acompañe al conductor, no lo distraiga.

El puesto de conducción se articula en torno a una pantalla central de 15,4 pulgadas, con tratamiento antirreflejos y una interfaz clara e intuitiva. Frente al conductor, el panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas muestra la información esencial de forma directa. Opcionalmente, el modelo puede equipar un Head-Up Display de 14,7 pulgadas, que proyecta la información en el campo de visión.

El sistema de infoentretenimiento integra Apple CarPlay inalámbrico, conectividad 4G, servicios digitales avanzados y actualizaciones inalámbricas (OTA), que mantienen el vehículo siempre actualizado sin necesidad de pasar por el taller.

La experiencia se completa con un sistema de sonido Harman Kardon, climatización avanzada, iluminación ambiental inspirada en el sistema solar y materiales cuidadosamente seleccionados, con opciones que incluyen tapicerías sostenibles y cuero de alta calidad.

Espacio, practicidad y capacidad real para el día a día

A pesar de su silueta SUV coupé, el Polestar 4 no renuncia a la funcionalidad. El maletero trasero ofrece 526 litros con los asientos en su posición normal y hasta 1.536 litros con los asientos abatidos, incluyendo el espacio bajo el suelo. A esto se suma un maletero delantero de 15 litros, ideal para guardar cables de carga y objetos pequeños.

Además, el modelo permite remolcar hasta 1.500 kg en la versión de un motor y hasta 2.000 kg en la versión de doble motor, una cifra destacable dentro del segmento eléctrico.

Seguridad de referencia: cinco estrellas Euro NCAP

La tecnología del Polestar 4 también se traduce en seguridad. El modelo ha obtenido la máxima calificación de cinco estrellas Euro NCAP, con un resultado global del 86%, destacando especialmente en protección de ocupantes adultos.

El vehículo incorpora siete airbags, incluidos airbags laterales interiores, y un completo conjunto de sistemas de asistencia a la conducción. Cámaras, radares y sensores monitorizan constantemente el entorno y al conductor para ayudar a prevenir accidentes o reducir sus consecuencias.

Un elemento distintivo es el sistema de cámara trasera que sustituye a la luneta convencional, proporcionando una visión más amplia y clara incluso con el coche completamente cargado.

Polestar 4: una nueva forma de entender el eléctrico premium

Con el Polestar 4, la marca sueca refuerza su propuesta como fabricante europeo 100% eléctrico: diseño cuidado, tecnología aplicada con sentido, seguridad de primer nivel y prestaciones adaptadas a distintos estilos de conducción.

Ahora con una campaña que sitúa su precio desde 49.900€, el Polestar 4 se posiciona como una de las opciones más completas del mercado eléctrico actual, capaz de ofrecer mucho más que cifras: una experiencia coherente, avanzada y pensada para el presente.