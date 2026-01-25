Peugeot contabilizó un total de 81.861 ventas de turismos y vehículos comerciales en España en 2025, lo que se traduce en un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, hasta lograr una cuota de mercado del 6,1% en modelos electrificados. El fabricante automovilístico ha destacado que el 60% de las operaciones comerciales se produjeron en las fábricas que tiene el Grupo Stellantis en Zaragoza y Vigo. Una cifra que refleja la apuesta de la marca por España.

Así lo ha señalado la directora general de Peugeot España, Ana Gema Ortega, en la presentación de resultados de la firma, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que «el 60% de los coches vendidos en España el pasado año correspondieron a coches configurados en fábricas de Peugeot España. Somos la cuarta marca del mercado español, que para nosotros es muy buena posición». «Además, las empresas siguen confiando en Peugeot, con un crecimiento del doble del mercado y que nos ha hecho terminar como segunda marca en el mercado de empresas», ha defendido.

Ventas de Peugeot en España

Del total de ventas, 57.142 unidades correspondieron a turismos que convirtieron a Peugeot en la octava marca más popular en el mercado de particulares y la cuarta marca en ventas totales (turismos y vehículos comerciales). Mientras que 24.719 unidades lo hicieron a las ventas de vehículos comerciales, que representaron una cuota del 13,2% y una progresión anual del 17%.

De igual forma, en el canal B2B, Peugeot logró crecer un 26% respecto a sus resultados de 2024, una progresión que dobla a la del mercado, cerrando el año con 44.302 matriculaciones y un 8% de penetración, y conquistando la segunda plaza del ranking.

Nuevos lanzamientos

Ortega no ha especificado en cifras qué previsiones tiene la compañía para 2026, pero sí que ha puntualizado que espera seguir creciendo ante la llegada de nuevos modelos. Peugeot lanzará a partir de los primeros meses de 2026 los nuevos Peugeot 308 y 408 en su apuesta por renovar su oferta de turismos en el segmento C.

La nueva generación del Peugeot 308, ya disponible en los concesionarios nacionales, cuenta con una propuesta mecánica en diésel de 130 CV, híbrida de 145 CV, híbrida enchufable de 240 CV y una versión eléctrica de 156 CV y 450 kilómetros de autonomía. Por su parte, el nuevo Peugeot 408, disponible a partir del segundo trimestre de 2026, saldrá al mercado con su nueva imagen fastback renovada. Además del motor híbrido de 145 CV, dispondrá como novedad de la versión Plug-In Hybrid de 240 CV y una motorización «cero emisiones» de 213 CV y 456 km de autonomía.

Además, a partir del mes de julio, la firma abrirá los pedidos del nuevo Peugeot E-208 GTI, donde la marca busca adentrarse en el mercado de aquellos clientes más amantes de la velocidad a través de un modelo eléctrico.

La compañía enfatizó que sigue buscando soluciones activas para resolver los problemas con aquellos clientes afectados por los motores Pure-Tech. Peugeot está haciendo análisis de aquellos motores afectados ofreciendo la reparación gratuita a los clientes afectados y hasta 10 años de garantía en los vehículos con este tipo de motorización.