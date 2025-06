Los parasoles están reventando tu coche y no lo sabías: una experta lanza el peor aviso

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, proteger el interior del coche del calor y los rayos solares se vuelve una prioridad para muchos conductores. Entre los accesorios más populares están los parasoles desplegables, que cubren el parabrisas. Sin embargo, no todos los modelos disponibles en el mercado son iguales, y algunos usuarios han empezado a alertar sobre ciertos problemas que pueden surgir con su uso, especialmente en lo que respecta a posibles daños en el salpicadero del vehículo.

Una usuaria de TikTok, conocida como @mamatodoterreno.vane, ha compartido en su cuenta un vídeo explicando con detalle cómo utilizar correctamente este tipo de parasoles para evitar arañazos o daños en el interior del vehículo. Asimismo, destaca la importancia de elegir el tamaño adecuado y de retirar el parasol con cuidado para que no dañe las superficies. El vídeo ha abierto un gran debate entre quienes los usan, señalando que el problema no es el parasol en sí, sino la forma en que se utiliza.

Cuidado con los parasoles este verano

Los parasoles desplegables se han convertido en una solución muy práctica. Sin embargo, la diversidad en el diseño y tamaño de los salpicaderos y parabrisas de los vehículos hace que no todos los modelos de parasoles sean compatibles con todos los coches. Por ello, elegir un parasol demasiado grande o uno que no se ajuste bien puede generar tensiones en el material y, en consecuencia, daños en el salpicadero.

La usuaria de TikTok destaca que, para evitar arañazos, es fundamental manipular el parasol con delicadeza al colocarlo y retirarlo. Al retirarlo, lo ideal es no arrastrarlo ni rozar el salpicadero, sino abrirlo cuidadosamente como si fuera un paraguas y plegarlo sin hacer mucha presión.La usuaria hace especial hincapié es que es fundamental asegurarse de que el parasol es compatible con las medidas del parabrisas y del salpicadero del propio coche.

Consejos prácticos

Poner y quitar un parasol desplegable correctamente es clave para proteger el interior del vehículo sin causar daños en el salpicadero o los materiales. Aunque parece un proceso sencillo, hacerlo con cuidado y siguiendo uno serie de pasos concretos puede marcar la diferencia:

Sácalo de su funda y deja que se abra suavemente. Muchos parasoles desplegables tienen una estructura similar a la de un paraguas, por lo que se abren automáticamente con solo tirar de las varillas. Sitúalo justo detrás del volante, haciendo que cubra el máximo posible de superficie. Asegúrate de que las varillas no rocen con fuerza el salpicadero. Usa las viseras del coche para sujetar el parasol y que no se deslice. Algunos modelos vienen con ventosas o pestañas para fijarlos, pero no es imprescindible. Si notas que no encaja bien o que debes presionar demasiado, es probable que el modelo no sea el adecuado para tu coche. No lo dobles ni lo obligues a encajar: eso podría dañar tanto el accesorio como tu salpicadero.

A la hora de quitarlo, los pasos a seguir son los siguientes:

Coge el parasol por los extremos o por el centro y levántalo con cuidado. Lo más importante es evitar arrastrarlo por el salpicadero, ya que esto puede provocar arañazos o marcas. Dobla el parasol con el mismo mecanismo con el que lo abriste. Algunos se cierran con un simple giro, otros se pliegan en forma de abanico. Hazlo lentamente y sin forzarlo. Una vez plegado, guárdalo en su funda para protegerlo de golpes y mantenerlo en buen estado. Guárdalo en un lugar accesible, como debajo del asiento o en el maletero.

Guía de compra

A la hora de comprar un parasol desplegable para el coche, no basta con dejarse llevar por las modas o por los vídeos virales en redes sociales. Es importante tener en cuenta una serie de aspectos clave que te garantizarán una compra útil y duradera.

En primer lugar, conviene comprobar la compatibilidad del parasol con el vehículo. No todos los parabrisas tienen las mismas dimensiones, por lo que es fundamental medir el ancho y el alto desde el interior antes de elegir un modelo. Así evitarás comprar uno demasiado grande que no encaje bien o uno muy pequeño que no cubra toda la superficie del cristal.

Además, hay que fijarse en el material con el que está fabricado. Los mejores parasoles desplegables están hechos con tejidos reflectantes, como aluminio multicapa o poliéster con tratamiento anti-UV, que ayudan a mantener el habitáculo más fresco y protegen los plásticos del salpicadero del deterioro por el sol.

Por otro lado, conviene revisar el sistema de apertura y cierre. Los más cómodos imitan la forma de un paraguas y se pueden desplegar y recoger en segundos. Este tipo de diseño, además de práctico, evita que se arrastre por el salpicadero, reduciendo el riesgo de arañazos. Si el parasol incluye funda de almacenamiento o soporte para sujetarlo, mucho mejor.