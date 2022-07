Nuevo Citroën C4 X: la berlina ‘made in Madrid’ que empezará a venderse en otoño

Buenas noticias para el sector del automóvil en España. Citroën producirá el nuevo C4 X en la planta de Stellantis en Madrid y se comenzará a comercializar este otoño. El grupo, que es el mayor productor de vehículos en España, cuenta ya con 16 modelos de 5 marcas diferentes, de los cuales 12 cuentan con versiones 100% eléctricas.

Con su motor de 100 kW y su autonomía de hasta 360 km (WLTP), el Nuevo ë-C4 X, que se ha presentado en exclusiva en Copenhague, será el único coche 100% eléctrico en ofrecer esta combinación de diseño, confort y habitabilidad de berlina en el mercado principal de los compactos. Esto, combinado con su amplio volumen de maletero, de 510 litros, lo convierte en el compañero ideal para su uso cotidiano en las ciudades, por ejemplo, para los conductores de las empresas de VTC, taxis o chóferes de empresas.

La frenada regenerativa permite al conductor recargar parcialmente la batería y aumentar la autonomía durante la marcha al aumentar le retención del motor sin necesidad de pisar el pedal del freno, recuperando la energía que de otro modo se perdería. Hay tres modos de conducción disponibles: Eco, Normal o Sport, que se activan desde el selector de modos de conducción de la consola central.

Para quienes prefieran una motorización tradicional, en los mercados internacionales, así como en determinados países europeos, se podrá elegir entre los probados y eficientes motores turbo de gasolina PureTech de inyección directa y motores diésel BlueHDI.

No obstante, a países como Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido no llegarán las versiones con motores de gasolina y diésel, ya que Citroën ha decidido que algunos países que tienen una mayor madurez en cuota de mercado de coche eléctrico no reciban la versión de combustión. Una decisión que no se ha incluido al mercado español, francés o italiano.

Máximo confort

Con una longitud de 4.600 mm, los Nuevos ë-C4 X y C4 X se sitúan en la gama de Citroën entre el C4, con 4.360 mm de longitud, y el C5 X, con 4.800 mm. Su distancia entre ejes, de 2.670 mm, es la misma que en el C4 y ambos comparten la plataforma CMP de la planta de Villaverde (Madrid).

En su vista lateral, la dinámica línea del techo del coche fluye sin esfuerzo desde la parte superior del parabrisas hasta el panel superior del maletero para crear una elegante línea fastback sin que sea desgarbada, como suele suceder a los vehículos más altos del segmento, mientras su voladizo trasero disimula inteligentemente la longitud necesaria para contar en su amplio maletero un volumen de 510 litros.