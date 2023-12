Ni se te ocurra llevar esto en el coche: te pueden multar con hasta 6.000 euros

Muchas veces se habla de las multas graves como algo malo, lo que es lógico, puesto que es un castigo a los infractores que se produce por haber contravenido alguna de las normas.

El caso es que si lo pensamos más seriamente, en el caso por ejemplo de las multas graves de Tráfico, lo que se hace con ello es garantizar nuestra seguridad. Si pensamos en la cantidad de infracciones que se producen, imaginemos qué ocurriría de no existir infracciones o que fueran tan leves que muchos se saltaran las normas…

Así pues, hay que intentar verlo todo desde un punto de vista más positivo e intentar siempre cumplir las normas, para el bien de nosotros y de la sociedad en general.

La multa de la DGT de hasta 6.000 euros

En la DGT contemplan una infracción que tiene una multa superior a las sanciones por consumir alcohol o drogas al volante, En el caso de que lleves instalado alguno de dichos sistemas, la multa puede ser de hasta 6.000 euros.

Hay que tener claro que entre las muchas multas que impone la DGT, por ejemplo, la de consumir alcohol o drogas es de 1.000 euros para el conductor, Si se conduce sin seguro, la sanción supone 1.500 euros, bastante por debajo de la multa más importante que puede llegar a emitir la Dirección General de Tráfico.

Lo que no debemos olvidar es que el Código de Sanciones de Tráfico llega a contemplar multas graves de hasta 6.000 euros en el caso de que se circule con un coche que lleve instalado un sistema que llegue a interferir en el buen funcionamiento de los sistemas de tráfico.

En dicho contexto, los que suelen ser más habituales son los inhibidores de radar y los sistemas que se encargan de ocultar la matrícula.

La DGT piensa que dicha infracción es de suma gravedad y no se puede reducir, ni aunque se pague en un periodo que sea inferior a los 200 días siguientes desde que se reciba la notificación en el domicilio.

En la multa tiene que detallarse la clase de mecanismo, el modelo y el color. Si hay alguna de dichas informaciones que se encuentre incompleta, es posible que se pueda recurrir dicha sanción.

No solo está la multa que se impone al conductor, el taller que instale un sistema para la ocultación de matrícula o un inhibidor de radar va a recibir también una sanción de 3.000 euros por la aplicación de tecnologías prohibidas.

Por otra parte, también debemos hablar que los avisadores de radar sí que están permitidos, ya que lo que hacen es funcionar gracias a la información de carácter público que facilita la Dirección General de Tráfico.

Conclusiones

Una vez que has podido ya conocer este tema de las sanciones, creemos que cuentas con información suficiente para que sepas a qué atenerte en el caso de que contravengas alguna de las normas que establecen en la DGT.

Como has podido ver y, de hecho, ya deberías saber, todas las normas no tienen la misma graduación ni atentan de la misma manera contra la seguridad del tráfico, algunas de ellas son tan severas porque realmente no solo es el conductor y los pasajeros los que se ponen en riesgo, también es los otros conductores, y a la sociedad en general.

Desde aquí aprovechamos para pedirte la mayor de las precauciones a hora que comienzan las fiestas y tienes que salir a la carretera o conducir en muchas ocasiones en circunstancias climatológicas adversas, puesto que los riesgos aumentan, máxime si le sumamos las fiestas y celebraciones de estas fechas que son tan especiales. Lo importante es volver a casa sano y salvo.