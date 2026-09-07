Ni productos caros ni limpiadores especiales: el ingrediente que algunos conductores utilizan para rejuvenecer el salpicadero y siempre tienes en casa

Normalmente, pensamos que para mantener el interior del coche impecable tenemos que gastar una fortuna en productos de limpieza. El salpicadero, en particular, puede acumular polvo, grasa, huellas y pequeñas manchas que hacen que el habitáculo pierda parte de su aspecto cuidado con el paso del tiempo. Afortunadamente, existen ingredientes que todos tenemos en la cocina que ayudan a eliminar la suciedad, como el limón. Gracias a su acidez y a su característico aroma, deja una sensación de limpieza y frescor muy difícil de lograr con los productos convencionales.

Ahora bien, hay que tener cuidado con determinados vehículos, ya que el salpicadero puede estar fabricado o revestido con distintos tipos de plástico, vinilo, goma, materiales sintéticos o superficies con acabados específicos. El limón contiene ácido cítrico, por lo que su uso directo y frecuente sobre determinadas superficies puede alterar algunos acabados. Por ello, no es recomendable interpretar el truco como una receta universal para limpiar cualquier salpicadero. Lo mejor es comprobar primero las recomendaciones del fabricante del y, si se puede utilizar este ingrediente, probar primero sobre una zona pequeña y poco visible.

El truco del limón para limpiar el salpicadero

Antes de poner en práctica este remedio casero, es esencial limpiar el polvo con una bayeta de microfibra limpia y seca. Una vez retirada la suciedad superficial, utiliza una segunda bayeta ligeramente humedecida con agua y, finalmente, seca la superficie con otra microfibra.

Antes de utilizar limón, prueba una pequeña cantidad en una parte poco visible. Espera y comprueba que no cambie el color, el brillo o la textura del material. Si la superficie del salpicadero supera la prueba, aplica la mezcla (1 cucharada de limón + 3 cucharadas de agua) sobre una bayeta y pásala

con movimientos delicados, sin frotar con fuerza. Después, utiliza otra bayeta ligeramente humedecida únicamente con agua para eliminar los posibles restos de limón. Pasa una microfibra limpia y seca hasta dejar la superficie completamente seca. Es especialmente importante no dejar restos del producto sobre el salpicadero mientras el coche está expuesto al sol directo.

Más allá del salpicadero, hay materiales y elementos especialmente delicados que no se deben limpiar con remedios caseros. Uno de ellos son las pantallas. Las superficies táctiles de los vehículos modernos cuentan con recubrimientos que pueden dañarse con determinados productos. Para ellas, lo más recomendable es seguir las instrucciones específicas del fabricante. También hay que prestar especial atención a los botones, controles, juntas y zonas donde existen componentes electrónicos.

Por otro lado, el limón también se puede utilizar para limpiar los faros. Gracias a su acidez, ayuda a eliminar parte de la suciedad superficial. Combinado con el bicarbonato de sodio, se obtiene una pasta que ayuda a desprender la suciedad y a mejorar el aspecto de la superficie. Estos son los pasos a seguir:

Lava los faros con agua y jabón neutro para eliminar el polvo, la grasa y otros restos. Después, sécalos cuidadosamente con un paño de microfibra. Corta un limón por la mitad y añade aproximadamente una cucharada de bicarbonato sobre la pulpa. Al entrar en contacto ambos ingredientes, observarás que se produce una ligera efervescencia. A continuación, frota suavemente la superficie del faro con movimientos circulares. El zumo del limón se irá mezclando con el bicarbonato hasta formar una especie de pasta que facilita la eliminación de la suciedad. Deja actuar la mezcla durante unos minutos, sin permitir que se seque por completo sobre el plástico. Después, retira todos los restos utilizando abundante agua y seca la superficie con una bayeta limpia.

Multa por lavar el coche en la calle

En España, lavar el coche en plena vía pública utilizando agua y detergente está prohibido en numerosos municipios. No se trata únicamente de evitar ensuciar la calle: el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación establece que «se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones».

Además, muchos ayuntamientos han incluido esta práctica de manera específica en sus ordenanzas de limpieza y han establecido sanciones para quienes incumplan la normativa. En ciudades como Madrid o Barcelona, la multa puede llegar hasta los 3.000 euros cuando los hechos son considerados una infracción grave. Por eso, conviene tener clara la diferencia entre utilizar una manguera para lavar coche y limpiar, por ejemplo, los cristales con un paño, así como entre hacerlo en la calle o dentro de un garaje privado.

En un garaje privado de uso individual, al no ser un espacio considerado vía pública, no se aplica la prohibición relacionada específicamente con el lavado del vehículo en la calzada. La situación puede ser diferente en un garaje comunitario, donde sí pueden existir restricciones establecidas en los estatutos, las normas internas o los acuerdos de la comunidad, especialmente cuando el lavado del coche provoca vertidos de agua y suciedad que no están contemplados en el sistema de evacuación.