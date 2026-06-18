Nadie esperaba que Volkswagen fuera a dar este paso con el ID.3: más de 500 km de autonomía y un equipamiento que lo cambia todo

ID.3 Neo, sucesor del ID.3, se presenta con un nuevo nombre y una actualización que mejora prácticamente todos sus apartados. En el exterior, destaca un frontal completamente rediseñado bajo el lenguaje de diseño «Pure Positive» de Volkswagen Además, el nuevo sistema de propulsión, junto con la batería de mayor capacidad disponible, permite alcanzar autonomías de hasta 625 km (WLTP).

Martin Sander, miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen responsable de Ventas, Marketing y Posventa: «Hemos desarrollado la nueva generación de vehículos bajo el lema «True Volkswagen» y hemos situado de forma sistemática los beneficios para nuestros clientes en el centro de nuestras decisiones. Además de una gran autonomía, modelos como el ID.3 Neo destacan por un diseño superior y atemporal que garantiza una satisfacción duradera, una elevada calidad que ofrece una experiencia de conducción claramente de primer nivel y una perfección técnica en la que siempre se puede confiar. Todo ello se complementa con un manejo especialmente intuitivo, que hace que la conducción diaria sea más sencilla y cómoda».

Volkswagen ID.3 Neo

«El Nuevo ID.3 Neo redefine lo que significa conducir un eléctrico. Diseño renovado y elegante que destaca en la carretera. Interior de alta gama con tecnología intuitiva. Conducción silenciosa. Sistemas de asistencia inteligentes. Hasta 628 km de autonomía. Carga rápida y bidireccional. No es un coche. Es tu salto hacia el futuro».

Entre las nuevas funciones destaca una versión mejorada de Travel Assist, que ahora añade reconocimiento de semáforos. Este sistema combina el control de crucero adaptativo con el centrado en el carril. Otra novedad es el One Pedal Driving, que permite conducir prácticamente sin usar el freno y llegar a detener completamente el vehículo. Algunas versiones del ID.3 Neo incluyen la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos desde la batería de alto voltaje mediante una toma de 230 V en el interior o, con adaptador, a través del puerto de carga.

El ID.3 Neo también estrena el nuevo sistema multimedia Innovision, que integra una tienda de aplicaciones. Desde ahí se pueden descargar apps de música, vídeo, servicios de carga, aparcamiento o incluso juegos. También se añade la llave digital, que permite abrir y arrancar el coche con el móvil o un reloj inteligente.

Kai Grünitz, miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen responsable de Desarrollo Técnico, afirma: «La nueva generación de software aporta más rendimiento y una experiencia de cliente aún mejor a los modelos ID. Los nuevos modelos eléctricos de Volkswagen en los segmentos de vehículos pequeños y compactos (ID. Polo, ID. Polo GTI e ID. Cross) también se lanzarán pronto al mercado con estas innovaciones».

Volkswagen ha atendido las críticas y ha revisado por completo el interior, rediseñando salpicadero, volante y paneles de puerta. El ID.3 Neo recupera botones físicos en el volante y elimina las superficies táctiles. También desaparece el sistema de conmutación para los elevalunas traseros y se incorpora una fila de botones físicos bajo la pantalla multimedia para acceder rápidamente a funciones del climatizador.

Aunque con cambios más discretos, el ID.3 Neo también se actualiza en diseño exterior. El frontal adopta el lenguaje de diseño «Pure Positive» que Volkswagen usará en futuros modelos como el ID. Polo o el ID. Cross. Los faros cambian e incluyen una firma luminosa LED que los une, junto con un logotipo iluminado. También se han modificado el paragolpes, la parrilla y el diseño de las llantas, y se ha eliminado el contraste en negro del modelo anterior (techo, pilares y portón), dejando toda la carrocería en el mismo color.

Gama de motores

Una de las principales novedades de la gama ID.3 Neo está en el apartado de motores y baterías; estará a la venta en tres versiones de 170, 190 y 231 caballos, cada una asociada a una batería distinta: 50 kWh para la versión de acceso, 58 kWh para la intermedia y 79 kWh para la más potente. Los tres motores son síncronos de imanes permanentes, mientras que las baterías son de litio con química de cátodo NCM. La potencia máxima de carga en corriente alterna es siempre de 11 kW, mientras que en corriente continua es de 105 kW para las baterías de 50 y 58 kWh, y de hasta 185 kW en la de 79 kWh. La autonomía homologada va desde los 415 km de la versión básica (170 CV y batería de 50 kWh) hasta los 628 km de la variante superior (231 CV con batería de 79 kWh).

Normativas

«El software y el hardware han sido diseñados para cumplir con las normativas actuales y futuras. Estas incluyen los requisitos de la norma europea de emisiones Euro 7, el estándar californiano ZEV3 y la directiva de la UE GSR2 (Reglamento General de Seguridad 2), destinada a aumentar la seguridad vial», explica Volkswagen.

La normativa Euro 7 es una regulación de la Unión Europea que fija límites más estrictos para las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión. Su objetivo es reducir de forma notable los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), partículas (PM) y amoníaco (NH₃), entre otros contaminantes.