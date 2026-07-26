Los expertos coinciden, circular con las ventanillas bajadas en autopista parece una buena idea, pero a la larga sale muy caro

Circular con las ventanillas bajadas en la autopista parece una buena idea, pero a la larga sale caro, los expertos coinciden. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical en la forma de conducir y de intentar mantener una temperatura del vehículo que no siempre es fácil. La manera en la que ponemos en práctica un proceso que puede ser esencial en estos tiempos que corren es clave. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

No sólo deberemos tener en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta, sino que también, tocará empezar a visualizar un giro radical que puede ser clave. En unos días en los que cada pequeño elemento cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de poner en práctica estos días en los que realmente las temperaturas nos invitan a buscar alternativas para gastar menos, incluso en el coche de camino a nuestras vacaciones soñadas en medio de la autopista.

Parece buena idea circular con las ventanillas bajadas en autopista

Cuando el camino es recto, cuando no hay polvo, ni elementos que pueden interferir en ese recorrido que estamos haciendo, bajar las ventanillas, nos puede ayudar a conseguir aquello que queremos. Llega un giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Una novedad plena que podría acabar siendo la que nos dará ese impulso para cerrar las ventanas y acabar consiguiendo ahorrar un poco en estos días que hasta la fecha no sabíamos. En esencia tendremos que empezar a tener en consideración ciertos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

De un cambio de tendencia que podría ahorrarnos dinero, aunque inicialmente pensaremos que puede acabar siendo lo que nos dará un giro importante de guion. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará ver qué nos estará esperando cuando hacemos algo que hace unos años era la manera de refrescarnos.

Cuando los aires acondicionados no eran tan potentes o no eran de serie, la realidad es que nos hemos empezado a visualizar consiguiendo algunos procesos que pueden acabar siendo más perjudiciales que beneficiosos.

Los expertos coinciden en que a la larga puede salirnos caro

La realidad es que querer ahorrar en aire acondicionado no siempre es fácil, sino que puede acabar siendo más costoso de lo que nos imaginaríamos. Es cuestión de apostar claramente por una serie de detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos ver llegar.

Esta manera de circular por la autopista puede parecer la forma de que el aire se refresque sin encender el aire acondicionado que, en teoría gastará más combustible o energía, pero la realidad, es que podemos estar ante un proceso que nos acabará costando mucho más caro.

Los expertos de Rodi nos explican desde su blog que: «Cada vez hay más conductores concienciados con el ahorro de combustible, lo que también implica un menor grado de contaminación. Sin olvidarnos de este aspecto, también debemos tener en cuenta nuestro confort a la hora de circular con nuestro vehículo, pues hacerlo con altas temperaturas puede incidir directamente sobre nuestra manera de conducir. Bajar las ventanillas permite que el aire circule por el habitáculo de nuestro vehículo y airearnos cuando la temperatura interior es superior a la exterior. Sin embargo, esta práctica provoca una resistencia aerodinámica, dependiendo de la velocidad y del grado de abertura de las ventanillas. Por otro lado, el aire acondicionado enfría mejor el interior de nuestro vehículo. Los sistemas actuales permiten regular de forma más eficiente la temperatura, lo que se traduce en una mejor gestión de la energía del motor».

Siguiendo con la misma explicación nos dan una serie de detalles que debemos tener en consideración: «Diferentes estudios han demostrado que es más eficiente circular hasta una velocidad máxima de 70-80 Km/h con las ventanillas bajadas que con el aire acondicionado encendido. Sin embargo, en velocidades superiores a los 80 Km/h se recomienda usar el aire acondicionado y subir las ventanillas, ya que la resistencia aerodinámica que se crea hace aumentar mucho el consumo. Los vehículos modernos ya vienen con sistemas de climatización inteligentes que reducen el consumo incluso a velocidades más bajas. Recuerda que es muy importante que, antes de la llegada más calurosa, lo mejor es que verifiques el estado del aire acondicionado de tu coche».

Por lo que, es importa disponer de la explicación de estos expertos que nos acaban dando un motivo de peso para subir las ventanillas para refrescar el coche de la mejor manera posible.