Las multas de 200 euros de la DGT se confirman: los coches afectados

Desde 2025, muchas ciudades de España implementarán restricciones de circulación más estrictas debido a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Basada en la Ley de Cambio Climático, esta normativa afectará principalmente a ciudades con más de 50.000 habitantes con el objetivo es reducir la contaminación y promover la movilidad sostenible. Aunque hoy en día sólo una pequeña parte de estas zonas está operativa, cada vez más ciudades deberán activarlas. El gran reto será adaptar tanto la infraestructura como a la ciudadanía a estas nuevas regulaciones medioambientales.

Las ZBE buscan restringir el acceso de vehículos contaminantes a ciertas áreas urbanas, afectando no sólo a los coches sin distintivo medioambiental, sino también a los de etiqueta B y, a corto plazo, a los de etiqueta C. En Getafe ya se ha activado una de las ZBE más restrictivas del país, en la que los vehículos más contaminantes no pueden acceder a gran parte de la ciudad. Esta medida incluye multas de hasta 200 euros, que se aplican automáticamente a través de cámaras de videovigilancia que detectan las matrículas infractoras.

Zona de Bajas Emisiones en Getafe

El Ayuntamiento de Getafe puso en marcha su Zona de Bajas Emisiones el lunes 27 de enero, tras su aprobación en el Pleno Municipal y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con esta medida, la ciudad se alinea con la normativa europea y refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de la contaminación.

Durante mes diciembre, el Ayuntamiento incorporó diversas propuestas vecinales para mejorar la normativa, apostando por un modelo participativo, flexible y evaluable. En esta primera fase, la ZBE restringe la circulación de los vehículos más contaminantes: aquellos sin distintivo ambiental de la DGT (categoría A) y los de etiqueta B que no pertenezcan a residentes de Getafe. Estos últimos solo podrán entrar si se dirigen a un aparcamiento público regulado.

Para facilitar la transición, se han habilitado 500 plazas de estacionamiento disuasorio en el futuro barrio de La Aviación, a apenas 100 metros del límite de la ZBE. Además, existen excepciones para casos justificados, como emergencias sanitarias, atención a la dependencia, pequeños negocios o empleados de talleres y hoteles. Un sistema de 120 cámaras garantiza el cumplimiento de la normativa.

El Ayuntamiento de Getafe había anunciado previamente que la implementación de la ZBE sería un proceso sujeto a evaluación y posibles ajustes. Para evitar perjuicios a los vecinos y pequeños comerciantes que aún no hayan completado los trámites necesarios, se ha establecido una moratoria. Esta medida, vigente desde el inicio de la ZBE el 27 de enero, permitirá que los afectados se adapten a la normativa sin recibir sanciones inmediatas. No obstante, a partir del 24 de febrero, las multas comenzarán a aplicarse de manera efectiva para quienes incumplan las restricciones establecidas.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, destacó que la implantación de la ZBE forma parte de un plan integral de sostenibilidad impulsado por el Ayuntamiento. Entre otras iniciativas, mencionó el Plan de Gestión del Arbolado, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Según explicó, el objetivo es proteger la salud de los ciudadanos y mejorar la movilidad en el centro, creando un entorno más agradable para el paseo y el disfrute.

Por su parte, el concejal de Transición Ecológica, Jesús Pérez, adelantó que la Comisión Europea aprobará próximamente una directiva con límites más estrictos para contaminantes como las partículas finas y los óxidos de nitrógeno, lo que obligará a revisar el protocolo NOx de 2021.

Etiquetas medioambientales de la DGT

Las etiquetas medioambientales de la DGT clasifican los vehículos según su nivel de emisiones contaminantes, lo que determina su acceso a las Zonas de Bajas Emisiones en España.

En primer lugar, la etiqueta Cero Emisiones se otorga a los vehículos menos contaminantes, como los eléctricos puros, los híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía y los de hidrógeno. Estos automóviles disfrutan de ventajas como el acceso libre a las ZBE, peajes gratuitos o bonificados y descuentos en estacionamientos regulados.

Por otro lado, la etiqueta ECO se concede a los híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos que funcionan con gas (GLP, GNC o GNL). Aunque tienen algunas restricciones en determinadas zonas, sus beneficios incluyen menores impuestos y descuentos en aparcamientos.

Asimismo, la etiqueta C engloba a los coches de gasolina matriculados desde 2006 y a los diésel desde 2015. En contraste, la etiqueta B se asigna a vehículos más contaminantes, como los de gasolina matriculados a partir de 2001 y los diésel desde 2006. Estos vehículos ya enfrentan limitaciones de acceso en varias ciudades, como Madrid y Barcelona, donde las restricciones son cada vez más estrictas.

Finalmente, los vehículos sin etiqueta, también conocidos como categoría A, son los más perjudicados por las nuevas regulaciones, ya que no cumplen los estándares de emisiones establecidos. En consecuencia, no pueden circular por la mayoría de las ZBE del país.