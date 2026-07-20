La multa que te puede poner la DGT por hacer esto en la celebración de la victoria del Mundial 2026

La selección española de fútbol ha hecho historia al ganar su segundo Mundial frente a Argentina. Un partido de locura, que culminó en éxtasis tras el pitido final. La celebración continúa, y se espera que millones de personas tomen las calles para celebrar el triunfo. Es por ello que la DGT avisa, y te pueden multar por hacer esto en la celebración mientras vas en coche.

Si bien es cierto que los agentes de tráfico tienden a ser más permisivos durante las celebraciones, debes tener en cuenta que cuando te subes a un vehículo y arranca, hay que respetar las leyes de tráfico que regulan la conducción en nuestro país si no quieres ser multado.

Por qué me puede multar la DGT durante la celebración

La normativa de la DGT es clara respecto al comportamiento en la vía pública, incluso en momentos de festividad. La base jurídica se encuentra en el Real Decreto Legislativo 6/2015, que en su artículo 10 concluye que todo usuario está obligado a «comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente».

Es por ello que toda acción que se salga de la legalidad vigente conllevará una sanción económica importante. Durante la celebración del campeonato mundial, las acciones más comunes que pueden derivar en sanción por conductas al volante son las siguientes:

Uso indebido del claxon: El Reglamento General de Circulación limita su uso exclusivamente para evitar accidentes o advertir de emergencias, por lo que no se permite utilizarlo para celebrar un triunfo deportivo, saludar o expresar emociones.

El limita su uso exclusivamente para evitar accidentes o advertir de emergencias, por lo que no se permite utilizarlo para celebrar un triunfo deportivo, saludar o expresar emociones. No utilizar el cinturón o sacar el cuerpo por la ventanilla: Realizar la celebración con medio cuerpo fuera del vehículo no solo incumple esta norma, sino que puede ser considerado conducción negligente.

Realizar la celebración con medio cuerpo fuera del vehículo no solo incumple esta norma, sino que puede ser considerado conducción negligente. Colocación peligrosa de banderas u objetos: El artículo 12.6 del reglamento prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a la reglamentaria. Si una bandera dificulta la visión del conductor o tapa la matrícula, el conductor puede ser sancionado.

El artículo 12.6 del reglamento prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a la reglamentaria. Si una bandera dificulta la visión del conductor o tapa la matrícula, el conductor puede ser sancionado. Excesos de velocidad y conducción temeraria: La euforia no exime de respetar los límites de velocidad. Conducir a una velocidad excesiva o circular de forma temeraria son infracciones muy graves según los artículos 22.5 y 77.

Cuánto dinero suponen estas multas por la celebración

Las sanciones económicas varían en función de la gravedad de la infracción cometida, tal y como se detalla en el artículo 80 de la Ley de Tráfico, y que pueden alcanzar las siguientes cifras, en función de los delitos anteriormente mencionados.