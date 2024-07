Multa de hasta 200 euros: el Ayuntamiento de Madrid sancionará a estos coches por circular entre la M-30 y M-40

Desde el día 1 de julio pasado, Ayuntamiento madrileño está multando a los vehículos que tengan la clasificación ambiental A que estén circulando en la denominada Zona de Bajas Emisiones entre la M-30 y la M40. En resumidas cuentas, los que no tengan el distinto de la Dirección General de Tráfico. Hasta hace unos días había un periodo en el que se avisaba sin multa y que se extendía del 1 de febrero de 2024 hasta el 30 de junio, Lo que se insistía era en que los turismos que no estaban domiciliados en el Ayuntamiento de Madrid y que no pagaban el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en la capital de España y que quedaban englobados dentro de la categoría de carácter ambiental A.

Conociendo más…

Lo que ocurría era que hasta el primero día de julio los propietarios de este tipo de vehículos eran susceptibles de poder ser objeto de denuncia o de sanción en el que caso de que fueran detectados por los agentes de la autoridad que se dedicaran a controlar el tráfico o por las cámaras, así como los foto-rojos instalados que fueron ya sometidos a periodo de aviso previo. Lo que ocurre ahora es que la sanción por circular en las áreas restringidas sin que se cumplan los requisitos era de 200 euros. El caso es que si se paga con la opción pronto pago, la multa va a reducirse de hecho a 100 euros. Es importante ser consciente de que las sanciones no van a implicar la pérdida de puntos en el mismo carnet de conducir.

¿Hasta dónde llega la ZBE de Madrid?

El Consistorio madrileño lo que hizo fue establecerla ZBE de la capital en el mes de enero de 2022. Con ello, desde aquel momento, lo que hizo fue ampliar de forma progresiva la misma zona de influencia de la ZBE, que abarcaba en la actualidad la totalidad del perímetro de la ciudad, hasta llegando en algunos lugares incluso fuera de la propia M-40.

Se llegan a cubrir la totalidad de calles que están ubicadas en el municipio madrileño, de tal forma que se restringen los accesos y también la circulación de los vehículos que carezcan de etiqueta ambiental o que tengan una clasificación como A en el mismo Registro de Vehículos de la DGT.

Siendo más concretos, podemos hablar de los diésel que fueron matriculados en fechas anteriores al año 2006 y los gasolina anteriores al 2.000 de las categorías siguientes por el criterio de uso: 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno).

Todo ello no afectará a los vehículos de mercancías y tampoco a las motos que no tengan etiqueta.

Solo van a poder atravesar el término municipal de Madrid cuando utilicen la M-40, M-45 y la M-50. Lo mismo pasará cuando atraviesen las autovías radiales hasta el límite de la primera de estas. Las carreteras van a quedar libres de restricciones para que así se garantice la conectividad en la propia red viaria.

¿Son justas estas medidas?

Bueno, lo cierto es que no podemos decir que esta vez vayamos atrasados en la implementación de las medidas respecto a otros países europeos. Incluso podríamos decir que estamos un paso por delante de ellos.

Lo que se busca es que las emisiones sean menores y que se renueve el parque automovilístico con modelos más limpios, menos ruidosos y todo ello para beneficio de los usuarios.

Sí que es cierto que hay muchas personas que tienen ciertas dudas respecto a este tema, pero no hay que olvidar que es algo que también viene desde Bruselas, otra cosa es entrar en sí nos hemos dado mucha prisa en nuestro país y la velocidad a la que van en otros países en su implementación.

Aquí sí que podríamos tener un debate bastante interesante en el que se puede ver que todo tiene sus matices y que no hay verdades absolutas en este sentido.

¿Qué podemos concluir al respecto sobre ello?

Pues en líneas generales creemos que es un movimiento de lo más positivo que merece la pena seguir, puesto que al final se quiere tener un mundo un poco más limpio, lo que no quita para que se tenga que mirar también por los propios usuarios.

A nadie se le escapa que los precios de los vehículos nuevos en la actualidad son excesivos y que podrían ser algo más bajos para que bastante más gente se animase a adquirir un vehículo híbrido o directamente eléctrico.

Así que habrá que ver mientras cómo funcionan las marcas y si son capaces también de avanzar en un tema tan necesario por los usuarios y la propia industria como es las baterías y la autonomía de los vehículos. Quedamos a la espera, ¿no?