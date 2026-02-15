Multa de 200 euros por llevar la baliza V16 y olvidar este detalle en el coche: la Guardia Civil avisa

La legislación española es clara: todo vehículo debe contar con una rueda de repuesto o, en su defecto, un kit de reparación antipinchazos, a pesar de llevar la baliza V-16. Esta obligación está recogida en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Tráfico, y su incumplimiento puede acarrear multas de hasta 200 euros.

¿Qué es la baliza V-16?

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso homologado que se coloca sobre el techo del vehículo, señalando de manera visible cualquier incidencia o parada en carretera. A diferencia de los triángulos, no es necesario bajarse del coche, lo que reduce riesgos de accidentes al detenerse en vías rápidas o estrechas.

Este pequeño dispositivo ya no es opcional: según la Dirección General de Tráfico (DGT), todos los vehículos deben contar con él, y aquellos que no lo tengan serán sancionados.

La rueda de repuesto: un requisito legal

Según la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación, todos los vehículos deben disponer de un sistema para reparar o sustituir un neumático en caso de pinchazo.

El Anexo XII del Reglamento, publicado en el BOE, establece: «Los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo».

Esto significa que, aunque muchos coches modernos prescindan de la rueda de repuesto, la obligación de contar con un sistema de reparación sigue vigente.

Kit antipinchazos: la alternativa moderna

Muchos vehículos actuales, sobre todo eléctricos o compactos, ya no incluyen rueda de repuesto para ahorrar espacio, reducir peso y costes de fabricación. En estos casos, la alternativa legal es un kit antipinchazos, que normalmente incluye:

Sellador líquido en spray, que sella temporalmente el pinchazo.

Compresor o inflador para recuperar la presión del neumático.

Herramientas básicas para aplicar el sellador de manera correcta.

Consejos para conductores

Revisa tu coche antes de cada viaje: asegúrate de contar con baliza V-16, rueda de repuesto o kit antipinchazos y chaleco reflectante: