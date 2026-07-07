Los mecánicos expertos coinciden: «El aire acondicionado hay que ponerlo con las ventanillas bajadas para ventilar»

Con la llegada del verano, es fundamental que los conductores adopten una serie de precauciones tanto durante la conducción como al aparcar el vehículo. Una de las principales recomendaciones de la DGT consiste en encender el aire acondicionado o ventilar el habitáculo con las ventanillas bajadas durante los primeros minutos del trayecto, procurando que ninguno de los ocupantes saque los brazos o la cabeza al exterior. También conviene llevar agua u otras bebidas frías sin alcohol y realizar paradas con mayor frecuencia para hidratarse, renovar el aire del vehículo y descansar unos minutos.

Siempre que sea posible, las paradas se deben realizar en zonas de sombra y, si no existe esa opción, nunca se debe dejar en el interior del coche a personas mayores, niños o animales, ya que la temperatura puede aumentar rápidamente. Asimismo, es importante vigilar la temperatura del motor para evitar sobrecalentamientos y comprobar que los neumáticos mantienen la presión recomendada por el fabricante, lo que mejora la seguridad en la conducción y reduce el desgaste que provocan el calor y las altas temperaturas del asfalto.

¿Cómo poner el aire acondicionado del coche?

El mecánico Juan José ha compartido en redes sociales una serie de recomendaciones para utilizar correctamente el aire acondicionado del coche durante los meses de verano. Uno de los consejos que más destaca es no activar el sistema con el vehículo completamente cerrado. En su lugar, aconseja encender el aire acondicionado y mantener las ventanillas bajadas durante unos segundos para renovar el aire acumulado en el interior.

Cuando un vehículo está aparcado bajo el sol, la temperatura en el habitáculo puede superar fácilmente los 60 grados. Además del intenso calor, algunos materiales plásticos y revestimientos liberan compuestos volátiles que se concentran en el interior. Según el mecánico, muchas personas encienden el aire acondicionado y cierran inmediatamente todas las puertas y ventanillas, respirando ese aire que ha permanecido encerrado durante horas.

Por este motivo, recomienda dejar que el aire circule durante unos instantes antes de comenzar el trayecto. Abrir las ventanillas mientras el climatizador empieza a funcionar facilita la salida del aire caliente y contribuye a que el interior alcance una temperatura agradable en menos tiempo. Se trata de un gesto sencillo que, además de mejorar el confort, ayuda a renovar el ambiente dentro del vehículo.

Juan José explica que inhalar ese aire de forma ocasional no implica necesariamente un riesgo grave para la salud, aunque considera preferible minimizar la exposición siempre que sea posible. En su opinión, adoptar pequeños hábitos preventivos puede marcar una gran diferencia a largo plazo, del mismo modo que mantener una alimentación equilibrada o unos buenos hábitos de descanso contribuyen al bienestar general.

Con el inicio de los desplazamientos vacacionales, también recuerda la importancia de revisar el estado general del vehículo antes de iniciar un viaje. Además de comprobar la presión de los neumáticos, el nivel de aceite y otros elementos mecánicos, conviene asegurarse de que el sistema de climatización funciona correctamente. Llevar agua suficiente y mantener una temperatura adecuada dentro del coche resulta esencial.

Las elevadas temperaturas en el habitáculo pueden afectar a la concentración y aumentar la fatiga del conductor, reduciendo su capacidad de reacción al volante. Por ello, los expertos recomiendan mantener el interior del vehículo alrededor de los 22 grados, una temperatura que favorece una conducción más cómoda y segura.

Antes de iniciar cualquier viaje este verano, también es aconsejable comprobar que el aire acondicionado enfría con normalidad. Un detalle que suele indicar que el sistema funciona correctamente es la aparición de pequeñas gotas de agua bajo el vehículo tras haber utilizado el climatizador, ya que se trata de la condensación generada durante su funcionamiento.

Recomendaciones de la DGT

Es muy recomendable llevar el coche al taller para que le hagan una puesta a punto y comprueben que todo está en orden.

El cansancio es uno de los peores enemigos al volante porque aumenta el tiempo de reacción, empeora la toma de decisiones y reduce la visión periférica. Hacer paradas en un viaje largo es imprescindible para mantener la concentración y los sentidos bien alerta.

Los mejores momentos para viajar son las madrugadas, las mañanas o al atardecer. Además, conducir con un exceso de calor dentro del vehículo aumenta hasta el 20 % el riesgo de sufrir un accidente.

Ya sea antes de emprender el viaje o durante una de las paradas, es fundamental evitar las comidas copiosas para no tener digestiones pesadas que nos produzcan somnolencia.

Lo más importante es llegar al destino, conduciendo con seguridad y respetando los límites de velocidad.