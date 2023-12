Las matrículas se van a acabar y la DGT busca decisiones desesperadamente

Las matrículas últimas en nuestro país ya puedes ver que se combinan con la letra M. Se espera que a finales de año se llegue a la combinación MLB después de registrar unos 200.000 nuevos vehículos.

La situación actual

Las matrículas en España llevan funcionando desde el año 2000 con una serie que tiene cuatro números y al que le siguen tres letras, incluyendo una franja de color azul que tiene el símbolo de la Unión Europea y la letra ‘E’ que se encarga de identificar al país.

Además de la gran cantidad de combinaciones existentes, está previsto que en 2053 se lleguen a agotar las combinaciones, lo que hará que se necesite introducir un formato nuevo.

Entre las opciones se habla de que se incorpore tecnología que cuente con códigos QR para que sea más fácil la identificación por parte de las autoridades.

Actualmente, se tiene más o menos estimado la matriculación de 950.000 vehículos en total, si se mantiene esta tendencia, 2024 empezará con la serie MMB.

Pese a que el proceso de cambio se hará gradualmente, la anticipación de la Dirección General de Tráfico se prepara para el futuro.

El sistema de matrículas en España ha sufrido varios cambios

En España se han ido adaptando a los estándares de Europa y a los avances a nivel tecnológico. Toda la evolución ha reflejado una actualización constante en las políticas de tráfico y en la importancia de una identificación clara y donde no se alteren los vehículos.

Al ser medida de disuasión de los infractores, se han llegado a establecer sanciones de carácter económico o de puntos en el permiso de conducir, de cara a asegurar que se cumplan las normas.

Las letras prohibidas y el sistema de colores

En la DGT se excluyen una serie de letras para configurar las matrículas de los coches desde el año 2.000, todo para prevenir confusiones y malentendidos.

Las letras que se retiran lo que hacen es incluir la A, CH, E, I, LL, Ñ, O, Q y U, por diferentes razones como el parecido a nivel visual con otra serie de caracteres para evitar las combinaciones de palabras que no sean apropiadas.

De igual forma, las matrículas en nuestro país se van a caracterizar por presentar distintos colores dependiendo del vehículo y su utilización.

Las letras Ñ y Q se eliminaron para que no hubiera equívocos con la N y la O o con el cero, respectivamente.

Se tomó la decisión de no incluir letras dobles, puesto que no las reconoce la R.A.E. por lo que se eligió excluir las cinco vocales para que no se pudieran formar palabras que pudiesen ser ofensivas o generar equívocos en las matrículas.

¿Cómo es el fondo de las matrículas?

El sistema de matriculación en España lo que hace es definir los fondos de las matrículas que eran en blanco con letras negras, donde se añadirá una franja azul que va a representar el símbolo de la U.E. y la E de España.

Cada color que hay en el fondo de las matrículas va a corresponder a un uso diferente. Las matrículas azules son las destinadas a los organismos internacionales, taxis y VTC; las verdes a los vehículos consulares y a coches extranjeros esperando a matrículas definitivas.

Las rojas están reservadas para los coches diplomáticos y algunos casos de carácter temporal, estando las amarillas asignadas a las motos y a los vehículos de los técnicos que estén adscritos al servicio diplomático.

Las categorías lo que hacen es ayudar a que se identifique de forma rápida la clase de vehículo y la función que tenga, de tal forma que sea más fácil el trabajo de las autoridades y que contribuya a un orden a nivel vial de mayor eficiencia.