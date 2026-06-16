Marta Blázquez, reelegida presidenta de Faconauto hasta 2029

La Asamblea General de Faconauto ha reelegido este martes a Marta Blázquez como presidenta de la Federación para el periodo 2026-2029, al frente del mismo equipo con el que ha trabajado durante la legislatura anterior. Blázquez afronta el nuevo mandato con una convicción de fondo: España tiene potencial para situar su mercado de turismos en 1.300.000 unidades anuales.

«Hablar de 1,3 millones de matriculaciones no es hablar de vender más coches: es hablar de renovar uno de los parques más envejecidos e inseguros de Europa y contribuir a la descarbonización contando con la electrificación y el resto de las tecnologías. Esa es la hoja de ruta», ha afirmado Blázquez.

Renovación del parque, electrificación y rentabilidad

La presidenta ha situado el Plan Nacional de Renovación del Parque como el objetivo más inmediato del mandato. «Llevamos años trabajando para que la renovación del parque sea una prioridad política a disposición de los españoles, y los resultados se ven: el Plan Nacional ya está en la Ley de Movilidad Sostenible y hoy el Congreso debate una Proposición no de Ley para activarlo. Esperamos que cuando se vote, el próximo día 18 de junio, obtenga el mayor respaldo posible de los grupos parlamentarios», ha señalado Blázquez.

En esa misma línea, la transición energética ocupa un lugar central: Blázquez ha defendido una apuesta decidida por la electrificación, con previsión de cuotas cercanas al 40% en los próximos tres años, sin renunciar al principio de neutralidad tecnológica. «Queremos ser protagonistas de la descarbonización del país, pero insistimos: recarga fácil, ayudas estables y fiscalidad coherente son necesarios», ha apuntado.

En el plano empresarial, la presidenta ha puesto el foco en la rentabilidad de las redes y en la defensa de los concesionarios como pymes en los ámbitos económico, laboral y fiscal. «El absentismo, los costes laborales o la presión fiscal son problemas reales de nuestras empresas, y vamos a pelearlos aprovechando nuestra presencia en CEOE y CEPYME», ha señalado Blázquez.

Dentro de esta línea, ha reservado un papel destacado a la División de Vehículos Industriales, con atención específica al marco regulatorio y a la necesidad de una política de renovación y transformación para el transporte pesado por carretera. El segmento afronta una presión regulatoria creciente derivada de los objetivos europeos de descarbonización, con exigencias que no siempre se ajustan a la realidad operativa y financiera, en un país donde el 98% de las mercancías se transportan por carretera.

La presidenta de Faconauto ha indicado que este periodo se seguirá igualmente de cerca la nueva configuración de las redes y la entrada de nuevas marcas en el mercado, «para analizar las oportunidades y los riesgos, y acompañar al concesionario ante este cambio estructural que se está acelerando y que será determinante en los tres próximos años», ha explicado.

El mandato incorpora otras líneas de actuación: la anticipación al impacto de la inteligencia artificial y del vehículo autónomo y conectado, la presencia activa en las mesas de negociación europeas, nacionales y autonómicas, y el refuerzo de las alianzas con socios estratégicos. «Queremos seguir siendo el gran escaparate del sector y dar voz a la distribución en todos los foros donde se diriman cuestiones que afecten a estas pymes y a sus clientes», ha añadido Blázquez.

Un Comité Ejecutivo de Faconauto

Para este mandato, Blázquez mantiene el mismo equipo que en la anterior legislatura y encabezará un Comité Ejecutivo con un gran protagonismo, que recoge todas las sensibilidades, una amplia representación del mercado y la representación geográfica de la organización.

El órgano de dirección de Faconauto lo integran Agustí García (presidente de Yomovo) y Pilar Fernández (gerente de Talleres Sanfer y presidenta de la Asociación Española de Concesionarios Volvo Trucks) como vicepresidentes. Marta Martín (gerente de Rugauto) ocupará el puesto de tesorera de la patronal. Por su parte, las vocalías las ocuparán Javier Benito (CEO del Grupo Benigar y presidente de la Agrupación Nacional de Concesionarios BMW-Mini); Alejandro Castilla (gerente de Avanti Motors); Manuel Conde (CEO del Grupo M. Conde); Enrique Martínez (presidente del Grupo Marmo); Francisco Moncalean (gerente del Grupo Hercós y presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios Seat); Daniel Orejas (gerente del Grupo Leomotor); Joaquín Pérez-Bellido (consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao) y Manuel Sánchez (Grupo Domingo Alonso y presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios Citroën y Ds).

La presidenta ha cerrado su intervención agradeciendo el respaldo recibido: «Gracias a la Asamblea y al Comité Ejecutivo de Faconauto por la confianza. Tenemos por delante tres años para seguir creciendo, consolidar la rentabilidad de la red y situar al concesionario donde le corresponde: como pieza esencial del sector ante la sociedad y los clientes. No vamos a dar nada por concluido».