Las marcas de coches europeas piden a Bruselas que ponga aranceles a los híbridos chinos para evitar despidos

Las marcas de coches europeas piden a Bruselas la imposición de nuevos aranceles a automóviles con motores híbridos enchufables producidos en China y comercializados en los distintos mercados del Viejo Continente para mantener la competitividad de la industria en Europa, con lo que evitar nuevos cierres y despidos en el sector. Unas tasas que se sumarían a las ya existentes y que gravan a los vehículos 100% eléctricos.

Así lo ha señalado el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, que ha exigido a la Unión Europea (UE) que imponga rápidamente aranceles más elevados a la importación de coches híbridos enchufables chinos, después de que este tipo de motorizaciones acaparara casi un tercio del mercado europeo en el primer semestre.

Nuevos aranceles para los coches chinos

En concreto, los fabricantes automovilísticos chinos han alcanzado una cuota récord en el mes de junio al hacerse con cerca del 11% de las ventas de coches nuevos en Europa, hasta duplicar las matriculaciones y registrar un aumento de las operaciones del 118% hasta las 150.272 unidades. Unas cifras impulsadas por las ventas de coches híbridos enchufables y los híbridos convencionales, con un fuerte repunte de MG, BYD y el Grupo Chery, con marcas Omoda & Jaecoo o Ebro.

Lo cierto es que los coches producidos en China y comercializados en la Unión Europea ya cuentan con un gravamen. Bruselas impuso en octubre de 2024 aranceles al envío de coches chinos propulsados por motores 100% eléctricos a los distintos mercados europeos de hasta el 40%, que se suman al 10% de tasa general que ya existía para los vehículos importados.

La Comisión Europea (CE), órgano que dirige Ursula von der Leyen, justificó la aplicación de esta medida proteccionista por las subvenciones públicas recibidas por los fabricantes chinos, que, según Bruselas, generaban una ventaja competitiva frente a los fabricantes europeos. Los aranceles tienen una duración prevista de cinco años, salvo que haya un acuerdo previo entre la UE y China, a los que previsiblemente se sumarán las tasas al envío de coches híbridos enchufables procedentes de China.

Ventas de coches en Europa

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea han aumentado un 5,7% en los primeros seis meses del año tras la comercialización de casi 5,9 millones de unidades, según los datos publicados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), a los que ha tenido acceso este diario.

Desde la organización manifiestan que estos datos ponen de manifiesto que el sector «continuó beneficiándose de una sólida demanda de los consumidores por diversas tecnologías electrificadas, impulsada principalmente por las medidas de apoyo al mercado».

Las matriculaciones de coches híbridos enchufables continuaron creciendo, con 577.735 unidades en el primer semestre de 2026. Este crecimiento se debió al aumento de las ventas en mercados clave como Italia, con un 84,3% más, en comparación con el mismo periodo del año anterior; España, con un alza del 39%; y Alemania, con 17,9% más. Así, los híbridos enchufables representan ahora el 9,8% de las matriculaciones en la UE, frente al 8,5% del mismo periodo de 2025.

Mientras, en el primer semestre de 2026 se matricularon 1,22 millones de coches eléctricos nuevos, lo que representa el 20,7% del mercado de la UE. Tres de los cuatro mayores mercados de la UE, que en conjunto concentraban el 63% de todas las matriculaciones de coches eléctricos, experimentaron un fuerte crecimiento, entre los que destacan los producidos en Francia con un alza del 62,9%, Alemania con un 48% más y Dinamarca con un aumento del 41,2%. Bélgica también registró un aumento del 8,2%, aunque a un ritmo más moderado.