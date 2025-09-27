Las llaves de los coches tienen otra función: muy pocos la conocen

Muy pocos conocen la función de las llaves de los coches que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos sacará de más de un apuro. Es importante conocer la funcionalidad de cada uno de los elementos que tenemos a nuestra disposición, una serie de elementos que serán claves y que pueden acabar marcando una diferencia. Lo que tenemos por delante es una manera de conseguir un cambio significativo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta es la otra función de las llaves del coche

Los expertos del blog de Motoreto nos explican la manera en la que las llaves del coche pueden solucionarnos más de un problema.

Subir o bajar todas las ventanas a la vez. Para bajarlas lo único que hay que hacer es dejar unos segundos pulsado el botón de apertura del coche. Mientras que para subirlas es necesario hacer lo mismo, pero con el botón de cierre.

Abrir la puerta del conductor. En caso de que vaya una sola persona en el coche, que se abra solo la puerta del conductor puede ser un buen recurso. Sobre todo, para evitar, por ejemplo, algún robo que pueda producirse a través de las demás puertas. Para conseguirlo debemos pulsar al mismo tiempo los botones de apertura y de cierre del vehículo.

Cierre automático de las puertas. Si se prefiere que durante el trayecto en coche las puertas queden bloqueadas, se puede hacer al pasar los 20km/h. Esto funciona si se pulsa durante 10 segundos, más o menos, el botón de cierre interno.

Llave manual en las keyless. Esta es una opción para las llaves que abren o cierran el coche cuando la persona que porta la llave se acerca al vehículo o se aleja. Su estética es la de una tarjeta, pero guarda una llave manual para los casos en que la pila se agote y no funcione.

Papel de aluminio para las llaves keyless. No es tanto una función, pero sí un recurso para este tipo de llaves. El papel de aluminio puede inhibir las ondas que transmiten para evitar que las capte un dispositivo y roben el coche. Aunque es menos asequible, lo más eficaz es comprar una funda específica para este propósito.

Este tipo de consejos puede ayudarnos a saber en todo en momento qué podemos hacer con unas llaves del coche que no sólo sirven para abrir y cerrar.