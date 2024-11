¿Es legal conducir con abrigo?: lo que debes saber según la DGT

Llega como todos los años el frío, la nieve, la lluvia o el granizo. Todo ello hace que aparezcan los abrigos, gorros y bufandas. ¿Podemos conducir con ellos para aguantar mejor el frío?

Sin duda alguna, cuando se llega al vehículo, a nadie la agrada el hecho de quitarse el abrigo o la chaqueta antes de meterse en el interior y sentarse.

El frío en el interior de los coches

Dentro del coche se suele estar a una temperatura ambiente, lo que hace que hasta que se caliente el vehículo, de cinco a 10 minutos, el frío que suelen sufrir los ocupantes es bastante intenso.

A pesar de todo esto, lo que ocurre es que la Dirección General de Tráfico deja claro si es seguro conducir con el abrigo y la sanción que nos puede caer en otra serie de situaciones.

¿Me pueden multar?

Algo que debemos saber que si llevamos el abrigo puesto no va a ser seguro por una serie de razones, por una parte, el conductor verá bastante limitada la capacidad de movimientos, de tal forma que si hay que reaccionar bruscamente, hay más posibilidades de que no se pueda conducir como es debido.

Debemos ser conscientes de que los cinturones de los vehículos no van a cumplir con su función cuando se lleva puesto un abrigo grueso.

Aquí el problema que habrá es que el cinturón no nos va a sujetar con firmeza, y dicha holgura puede provocar que nos vayamos a desplazar más de lo necesario.

¿Y qué ocurre con las multas?

En cuanto a las multas, aquí es necesario remitirse al RGC, que en el artículo 18.1, lo que dice es lo siguiente: «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía».

De ochenta a doscientos euros

Un artículo que lo que hace es afectar al hecho de conducir con gorro, bufanda o abrigo y hasta una cazadora voluminosa. Esto no debemos olvidarlo, puesto que como dice la Guardia Civil, se nos puede sancionar con una multa de entre 80 y 200 euros.

Tips para conducir en invierno

Vamos con ellos:

1. Distancia de seguridad

Cuando llega el mal tiempo, lo mejor es aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente, puesto que si se produce cualquier clase de incidencia, vamos a poder tener mayor margen de reacción y así evita el accidente o reducir las consecuencias.

2. Reducir velocidad y meter las marchas largas

Hay que prestar especial atención cuando la calzada esté mojada, puesto que aumentará el deslizamiemto, al poner en peligro la seguridad. Lo mejor es evitar las pérdidas de tracción, reducir la velocidad y usar marchas largas siempre que vayamos a arrancar, poniendo segunda en vez de primera, de cara a evitar el derrape del coche. Es importante usar los neumáticos más adecuados.

3. Evitar frenazos bruscos

Lo mejor es conducir suavemente, en especial cuando el suelo es mojado, hay hielo o nieve, lo que ayudará a que las ruedas se van a bloquear y se evitarán las colisiones con el vehículo que nos va a seguir. Lo mejor es usar el freno motor, presionando el freno lo menor que sea posible.

4. Precaución con los adelantamientos

Cuando se hace un adelantamiento hay que acelerar e ir aumentando la velocidad, donde habrá que maniobrar para hacer el adelantamiento al vehículo precedente, lo que va a suponer el riesgo, a lo que se va a añadir la falta de visión, y el comportamiento de los conductores será menos predecible.

5. Cadenas

Cuando vayamos a conducir en invierno es fundamental que se lleve todo lo necesario para que se conduzca bien, de lo contrario lo mejor es no salir. Se deben llevar cadenas o ruedas de invierno. Las cadenas no solo hay que llevarlas, también es necesario colocarlas, bien, para ello, lo mejor es ir ensayando y ponerlas en casa, de cara a saber si las has montado bien.

Se debe conducir con suavidad y no ir a más de 50 km/h. Cuando desaparezca la nieve de la calzada, hay que acordarse de retirarlas.

6. Equipo mínimo

Cuando se sale a la vía en la temporada invernal, lo mejor es portar un mínimo de equipo, caso del móvil cargado, depósito de combustible lleno, agua, ropa que abrigue, una manta térmica, así como un botiquín.

Esperamos que después de todo lo que hemos comentado, te haya quedado todo algo más claro.