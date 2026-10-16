Kia Stonic y EV3: dos formas de moverse con etiqueta ECO sin renunciar a nada

Moverse con menos emisiones ya no exige un cambio radical de vida. Hay quien puede enchufar el coche en casa y quien necesita algo que funcione igual que siempre, y la campaña ECO de Kia da respuesta a los dos perfiles con dos modelos de la gama: el Kia Stonic, un SUV compacto con motor microhíbrido y etiqueta ECO de la DGT, y el Kia EV3, un SUV 100% eléctrico con hasta 605 kilómetros de autonomía.

Ambos comparten una idea, la de llevar tecnología propia de segmentos superiores a un precio más accesible, y ambos se pueden conseguir con las condiciones de la campaña, que parten desde 19.190 euros.

Kia Stonic: etiqueta ECO sin enchufarse

El Stonic se ha renovado por dentro y por fuera. Estrena el diseño «Opposites United» de la marca, con la firma luminosa Star Map en el frontal, y nuevos colores como el Adventurous Green y el Yacht Blue. Mide 4,17 metros, ideal para la ciudad, pero conserva un maletero de 352 litros que crece hasta 1.155 con los asientos abatidos.

Su apuesta ECO es el motor 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV, un sistema microhíbrido de 48 voltios que asiste al motor de gasolina en arranques y aceleraciones y le da la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de enchufarlo. Está disponible con cambio manual de seis velocidades o automático de doble embrague de siete, y homologa un consumo combinado de entre 5,4 y 5,5 litros a los 100 kilómetros. Es una solución pensada para quien quiere reducir emisiones y gasto sin cambiar sus hábitos de recarga.

Por dentro destaca su disposición panorámica de dos pantallas de 12,3 pulgadas en las versiones más equipadas, que reúnen infoentretenimiento y cuadro de mandos, algo poco habitual en el segmento. La conectividad llega con Kia Connect, con servicios en la nube y control remoto desde el móvil, y con la Digital Key (según acabado), que permite abrir y arrancar el coche con un smartphone o un reloj compatible. Los asistentes a la conducción incluyen frenada automática ante colisiones frontales, control de ángulo muerto y mantenimiento de carril.

Kia EV3: el eléctrico que cabe en el día a día

El EV3 es el primer SUV compacto eléctrico de Kia y hereda tecnología de los EV6 y EV9. Se ofrece con dos baterías: la de 81,4 kWh alcanza hasta 605 kilómetros de autonomía WLTP, que llegan a 773 en ciudad, y la de 58,3 kWh homologa 436 kilómetros. La recarga rápida a 400 V lo lleva del 10 al 80% en 29 minutos en la versión pequeña y en 31 en la grande, y su consumo ronda los 15 kWh a los 100 kilómetros.

Su aerodinámica, con un coeficiente de 0,263, y un sistema de frenada regenerativa con conducción con un solo pedal ayudan a estirar cada kilovatio, y una bomba de calor eficiente mantiene el confort del habitáculo sin castigar la autonomía. La función V2L permite además usar la batería para alimentar dispositivos externos, desde una bicicleta eléctrica hasta un ordenador. Y como coche principal del hogar, ofrece un maletero de 460 litros más 25 litros adicionales en el maletero delantero.

Su triple pantalla panorámica, con dos paneles de 12,3 pulgadas y un Head-up Display en las versiones que lo incorporan, se completa con actualizaciones remotas, la Digital Key 2.0, que permite compartir el coche con hasta siete usuarios, y el sistema Kia In-Car Payment, que permite pagar el aparcamiento desde la pantalla del coche.

En seguridad, el EV3 suma el asistente de conducción en carretera, el control de crucero inteligente y los sistemas de prevención de colisiones, todos probados en carreteras europeas. Y desde la aplicación Kia Connect, el propietario puede comprobar el estado de la batería, programar la recarga en las horas más convenientes y ajustar la climatización antes de salir de casa, un detalle que simplifica mucho la vida con un eléctrico.

Una campaña ECO también por dentro

La sostenibilidad del EV3 no se queda en el tubo de escape. Cada unidad incorpora las diez soluciones de materiales sostenibles de la marca, como bioplásticos, tejidos de PET reciclado y pintura sin BTX (benceno, tolueno y xileno), y su accesorio de revestimiento del maletero está fabricado con materiales reciclados, un 40% de ellos plásticos oceánicos del Pacífico recogidos gracias a la colaboración de Kia con The Ocean Cleanup, una organización sin ánimo de lucro dedicada a limpiar océanos y ríos.

¿Cuál encaja con cada conductor?

La elección depende sobre todo de dónde se carga. Quien tiene un enchufe en su plaza o en su vivienda y quiere dar el salto al coche eléctrico encontrará en el EV3 un coche pensado para el día a día y para viajar. Quien aparca en la calle o prefiere no depender de la recarga tiene en el Stonic MHEV una opción con etiqueta ECO y un coste de uso contenido.

Con una gama que cubre las dos opciones, Kia no obliga a elegir entre ECO o eléctrico por convicción, sino por comodidad: cada conductor puede empezar por el camino que mejor se adapte a su rutina. En ambos casos, la marca ofrece siete años de garantía, y la red Kia Charge da acceso a más de 800.000 puntos de recarga en 28 países europeos.

Da el salto a la electrificación con Kia

Tanto el Kia Stonic como el Kia EV3 demuestran que la electrificación y el respeto medioambiental no implican renunciar al diseño, al confort ni al placer de conducir. Dos alternativas adaptadas a cada necesidad para sumarse a la movilidad del presente y del futuro.